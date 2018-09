Von Tim Kegel

Sinsheim. Ja, schon, seine Gestern-und-jetzt-Ansichten seien durchaus dazu gedacht, das Ganze kritisch zu sehen, aber irgendwie auch neutral; hierfür ist der Urheber viel zu analytisch: "Wir können ja auch nichts dazu, die Welt entwickelt sich halt", sagt Rudolf Barg. Der Sinsheimer Sammler ist Herr über ein einmaliges stadtgeschichtliches Archiv - Kostprobe? Über 40.000 Bilder von gestern und heute. Und das sind nur die Fotos. Und fragt man den fitten 67-Jährigen, was er als moderner Chronist des Stadtgeschehens so sammle, bekommt man die Antwort: "Eigentlich alles."

"Der neue 'Wilhelm'", so sagen manche flapsig, manche anerkennend. Tatsächlich hatte die große Kreisstadt, als Heimatforscher Wilhelm Bauer vergangenen Februar hochbetagt und hochdekoriert ins ewige Archiv ging, aber schon seit Jahren, mit Barg, mehr eine Art "Parallel-Wilhelm". Barg war es dann auch, der es vom späten Bauer schriftlich bekam, dessen Nachlass zu pflegen, zu verwalten, zu erweitern und neu aufzulegen.

Zu dieser Zeit waren die Forschungen und Streifzüge Bargs im Stadtgeschehen aber schon weit gediehen. Wie Wilhelm Bauer eigentlich Vermessungstechniker von Beruf, "aber bei verschiedenen Ämtern tätig", war und ist Rudolf Barg von jeher im Stadtgebiet unterwegs, bekam und nutzte Kontakte, "solange es sie noch gibt." Und so entstand eine Sammlung, die das Leben schrieb und fortschreibt.

Inzwischen macht Bauers Foto-Fundus ein schwaches Fünftel der Sammlung aus. Die letzte Diesellok rollt stadtauswärts - Barg war da. In der Innenstadt brennt die Schusterwerkstatt nieder - Barg war da. Bei der Wilhelmstraßen-Sanierung finden sie einen Brunnen - Barg war da. Und bei der Bahnhofssanierung drückte Barg auch ab - 500 Mal, von Baubeginn bis -ende.

So entstanden Zeitdokumente. Und als Bauers umfassendes, aber oft bruchstückhaftes Vermächtnis drohte, seine Stimme und seine Geschichten zu verlieren, wurden die Fotos von Rudolf Barg ein wichtiges Bindeglied zur Fortschreibung der Stadtgeschichte. Plötzlich war das Gestern viel mehr gestern, weil das Heute so dermaßen heute war: Hier Bauers Fünfzigerjahre-Waidbachidyll - hier Bargs verdolter Betonzweckbau. Mit ähnlichen Beispielen füllt Rudolf Barg von Kennern geschätzte Vorträge, die er, wie's so seine Art ist, nicht an die große Glocke hängt.

"Lebensraum Sinsheim" heißt ein weiterer, wo Barg mit den Mitteln der klassischen Bildreportage aktuelles Stadtgeschehen in einem Bilderbogen zusammengefasst hat: Den Wechsel der Jahreszeiten, die Bauprojekte der turbulenten Geinert-Ära, die erhitzten Gemüter bei Demonstrationen von Asylbewerbern und denen der von ihm geächteten "Braunen" in der jüngsten Zeit. Bargs Wagemut, den man ihm nicht unbedingt gleich ansieht, führte seinerzeit sogar dazu, dass ihn die Polizei kurzfristig festsetzte. Zu guten Bildern kam er trotzdem.

Und immer wieder laufen die Fäden bei ihm zusammen, klopfen Fremde und gar nicht so fremde bei ihm an, die Familiengeschichte nachvollziehen oder andere Ereignisse zuordnen wollen. Nicht zuletzt, weil er - als Vermesser - ein Händchen für die Deutung alter Grundrisse und Pläne hat, alte Verwaltungsakte und Schriften entziffern kann, die heute kaum einer mehr lehrt oder kennt.

Dem Stadtarchiv von Ruth Zwickel ist Barg ein wertvoller Auskunftgeber und auch bei mancher Arbeit für die Uni waren sein Wissen und seine Geduld unverzichtbar. Barg - gebürtiger Niedersachse, aber seit 60 Jahren Sinsheimer, macht das ehrenamtlich, weil er Spaß daran hat, "bei den Sinsheimern ein Bewusstsein für Sinsheim zu wecken."

Aufwendig ist auch die Erfassung und Pflege des Bauerschen Nachlasses, bei der er im Team mit der Historikerin Wiltrud Flothow arbeitet: "Neun oder zehn laufende Meter Material", sagt Barg. Die Sammlung ist ein Schatz: Blätter in hochfeiner Deutscher Schrift, lapidar mit der Schreibmaschine dahingetippte Chroniken, vergilbte Notizzettel mit Namen und Zusammenhängen. "Nur mit Quellen hatte es Wilhelm leider nicht so."

"Ich bin überzeugt, da schlummert irgendwo noch so viel", sagt Rudolf Barg und sucht weiterhin nach altem oder besonderem Material in Schrift und Bild. Zulieferer - das ist ihm wichtig - bekämen ihr Material im Originalzustand zurück. Fotoalben würden nur im Ganzen gescannt; eine gebrannte CD mit dem aufgearbeiteten Bildmaterial gebe es in jedem Fall dazu. "Diese Arbeit", sagt er, "darf man nicht aufschieben, weil sonst viel verloren geht.