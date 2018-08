Ein besonderer Dorfplatz auf zwei Ebenen entsteht derzeit auf dem Areal des früheren Gasthauses ''Rössel'' in Eschelbach. Foto: Kegel

Sinsheim-Eschelbach. (tk) Alt und Neu harmonisch vereinen will man bei der Gestaltung des "Rössel"-Areals. Wenn alles glatt läuft, soll der kleine, aber prägende Flecken Eschelbach am Fuß der Kirche zum Dorffest Ende des Monats zumindest seine kleine Einweihung haben. Bis alles fertig ist, wird es Ende Sommer, heißt es im Baudezernat.

"Die Schwierigkeit war der Höhenunterschied", auch planerisch, sagte gestern Baudezernent Tobias Schutz der RNZ. Nach dem Abriss des alten Gasthauses "Rössel" hatte man über die vergangenen sieben Jahre eine Böschung mit Brache im Ort. Noch vor dem Beginn von Schutz' Amtszeit, wurde nach Lösungen für das damals noch stehende Gasthaus gesucht; es stand unter Denkmalschutz. Schließlich fand sich aber niemand, "auch kein Liebhaber", so Schutz, der bereit war, die hohen Sanierungskosten tragen (wir berichteten mehrfach). Folge waren Abriss in Übereinstimmung mit dem Denkmalschutz sowie ein Ideenwettbewerb für das Areal, der sowohl eine Wiederbebauung, wie eine gestaltete Freifläche als Optionen hatte.

Im Ortschaftsrat wurden die Vorschläge gebündelt, viele Eschelbacher beteiligten sich. Schließlich erhielt ein Planungsbüro aus Bad Friedrichshall den Zuschlag für die Konzeption, zwei regionale Firmen - Huber/Trunk aus Reihen und Riedlberger aus Steinsfurt - kümmern sich in jüngster Zeit um die bauliche Umsetzung. Insgesamt kostet die Maßnahme rund 230.000 Euro.

Der große Höhenunterschied wird durch zwei Ebenen nutzbar gemacht. Diese sind durch eine geschwungene Betonwand geteilt, welche sich über die gesamte Breite des Bauwerks zieht. Eine findige Idee der Planer, wie Tobias Schutz schildert, finde sich doch die Form geschwungener Bögen in ganz Eschelbach wieder, etwa beim Straßenpflaster auf dem vor einiger Zeit ebenfalls sanierten Dorfplatz bis hinj zu manchem Straßenverlauf. "Schauen Sie sich mal Luftbilder aus Eschelbach an", sagt Schutz.

Zudem entsteht ein Platz, wie man ihn in keinem anderen Stadtteil findet. Der untere Teil liegt auf Höhe des Gehwegs und kann in Veranstaltungen integriert werden; vom oberen Teil blickt man über den Ortsmittelpunkt. Beide Ebenen erhalten Begrünung, Bäume, Bänke und auch ein Platz für ein Spielgerät wird noch geschaffen. Markantester Punkt ist die Trennwand aus Beton, welcher in der selben Farbe eingefärbt wurde, wie eine dahinter liegende historische Sandsteinwand.

Auch die oberhalb liegende Kirche wird durch das Ensemble und den dadurch entstandenen freien Blick aufgewertet. Ein Treffpunkt soll entstehen, der sich nach kirchlichen Veranstaltungen ebenso anbietet, wie fürs Päuschen beim Gang zum Metzger. Bei einem direkt angrenzenden Wohnhaus, welches sich ebenfalls im Besitz der Stadt befindet, soll dann noch die Fassade optisch angepasst werden.