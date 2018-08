Am Ende des Fachvortrages "Riechen, Schmecken & Co." im Erlebnispark Fördertechnik stand ein Geruchstest mit verschiedenen Gewürzen. Foto: Becker

Sinsheim. (abc) "Riechen, Schmecken & Co." standen jetzt bei einem Fachvortrag im Erlebnispark Fördertechnik auf dem Programm. Als Gastgeber fungierte der Förderverein der Einrichtung und hatte für die erste Veranstaltung mit dem Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Geschmacksforschung (agefo), Prof. Dr. Bernhard Tauscher, gleich zur Premiere einen kompetenten Referenten verpflichtet. Fast zwei Dutzend Zuhörer nutzten die Gelegenheit, einen Streifzug durch die fünf Sinne des Menschen zu unternehmen.

Nach kurzer Begrüßung händigte der Referent den Anwesenden Becher mit einer Zimt-Zucker-Mischung aus und bat diese, nach einer Kostprobe deren Geschmackseindrücke zu schildern. "Schmecken sie den Zimt?" wollte Prof. Dr. Bernhard Tauscher wissen und fragte dies abermals, nachdem die Probanden den Test mit zugehaltener Nase wiederholt hatten. Sinn und Zweck dieses Experimentes war es, deutlich zwischen Riechen und Schmecken zu unterscheiden sowie die fünf menschlichen Sinnesorgane Augen, Haut, Nase, Zunge und Ohr voneinander abzugrenzen.

"Alle diese Organe sind altersbedingten Veränderungen unterworfen", merkte der Referent zudem an und begründete damit, dass beispielsweise Gerüche und Geschmacksrichtungen von Senioren anders beschrieben werden als von jüngeren Menschen. Die Verarbeitung von Sinneseindrücken erfolgt derweil immer nach dem gleichen Schema: Aufnehmen (Wahrnehmen, Empfangen), Bewusstwerden (Erkennen), Behalten (Merken), Vergleichen (Einordnen), Wiedergeben (Beschreiben), Beurteilen (Bewerten). Mit den Augen beurteilt man Aussehen, Farbe, Form, Struktur, Präsentation/Umgebung sowie andere visuelle Eindrücke (Glanz, Trübung, Opaleszenz).

Die Farbpräferenz liegt bei jungen Menschen zunächst bei Purpur- und Gelbtönen, verändert sich aber im Laufe der Zeit zu Grün, wobei die Kolorierung beispielsweise auch den Geruchs- und Geschmackssinn oder das Temperaturempfinden beeinflussen kann. Bei Aromatests übernimmt dem Referenten zufolge die Nase den größten Teil der Arbeit, da die rund 10 000 menschlichen Geschmacksknospen auf Zunge und Gaumen, den Wangen sowie im Rachenraum lediglich zwischen süß, sauer, salzig und bitter sowie umami (fleischig, herzhaft Glutamat), adstringierend, metallisch und fett (ausgelöst durch Glykoprotein) unterscheiden können.

Allerdings, so der Referent, verbindet der Mensch oftmals zusätzlich Bilder mit bestimmten Aromen, was während eines Geruchstests deutlich wurde. Hierbei galt es, acht in neutrale Reagenzgläser gefüllte Gewürze zu identifizieren und deren Namen zu notieren. Die Ergebnisse erstaunten alle Vortragsteilnehmer und bestätigten einmal mehr die Methoden, mit denen das Sinnesempfinden der Menschen insbesondere von wirtschaftlicher Seite beeinflusst wird. In einer abschließenden Fragerunde räumte der Referent noch mit einigen Geschmacksmythen auf.

So sei die oftmals bei Weinproben gereichte Bitterschokolade oder kräftiger Käse nicht dazu geeignet, den Geschmack des zuvor genossenen Rebensaftes zu neutralisieren. Der Experte empfahl hierfür stattdessen ungesäuertes Brot oder Oblaten.