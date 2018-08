Sinsheim. (wok) Das Verwaltungszentrum in der Innenstadt wächst und wächst. Gestern war nun schon Richtfest am Anbau an das Rathaus gegenüber dem Kino in der Wilhelmstraße. Dort werden nach Baufertigstellung - im Mai 2013 - die technischen Ämter, die derzeit noch in der Werderstraße und im ehemaligen Badenwerk-Gebäude in der Neulandstraße untergebracht sind, einziehen.

"Das war eine gute Entscheidung, hier bekommen wir eine wirtschaftliche Organisationseinheit", wertete OB Jörg Albrecht das Vorhaben, das noch vor seiner Amtszeit von der damaligen Verwaltungsspitze mit Rolf Geinert und Bürgermeister Achim Keßler in die Wege geleitet wurde. Auch dem Gemeinderat dankte er für seinen Beschluss zum Anbau. Man werde sehen, so Albrecht weiter, dass auch nur 500 Meter, die man momentan innerhalb der Verwaltungsunterbringung noch auseinanderliege, ein weiter Weg sind, wenn man hinterher quasi Tür an Tür arbeiten kann.

"Wir haben dann ein Rathaus der kurzen Wege," brachte es der Oberbürgermeister auf einen Nenner. Und weiter: "Das Haus wächst danach wieder zusammen". Der Umzug, der wieder alle Ämter unter einem Dach vereine sei auch, so Albrecht, eine Botschaft an die Bevölkerung. "Unser Rathaus ist als Dienstleistungszentrum ein Gebäude für die Bürger." Dort stehe man mit Rat und Tat zur Verfügung.

OB Albrecht hofft, dass es mit dem Einzug ins neue Haus bis nächstes Frühjahr klappt. "Im Moment sieht es so aus". Nicht zuletzt aus diesem Grund lobte er die Handwerker und alle anderen am Bau Beteiligten sehr. Auch hoffe er, "dass die Baukosten eingehalten werden können". Zu den eigentlichen Kosten von rund 2,3 Millionen Euro kommen noch rund 530.000 Euro für die Sanierung des Altbaus und für den Brandschutz des gesamten Rathauses, so dass der Endbetrag bei rund 2,8 Millionen Euro liegen wird.

Zimmerermeister Benjamin Kaufmann und sein Kollege Michael Schalow sprachen vom Dach des neuen Anbaus über dem dritten Obergeschoss den Richtspruch. Erbaut wurde das Verwaltungsgebäude schon 1840 als großherzogliches Bezirksamt, es wurde wiederholt angebaut und war bis 1972 Landratsamt des Landkreises Sinsheim. Seither fungiert das Haus als Rathaus und wurde seither einmal angebaut.