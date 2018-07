Sinsheim-Eschelbach. (abc) Gut fünf Monate nach dem symbolischen ersten Spatenstich konnte am gestrigen Freitag im künftigen Wohn- und Geschäftsgebäude neben dem historischen Rathaus (Hirschhornstraße 30) Richtfest gefeiert werden. "Das wird sicherlich eine Bereicherung für den Teilort sein", verkündete Oberbürgermeister Jörg Albrecht voller Vorfreude bei der Begrüßung etlicher Ehrengäste und lobte dann den Gemeinderat sowie alle übrigen Unterstützer, welche die Realisierung des 1,4 Millionen Euro teuren, richtungsweisenden Kommunalprojektes möglich gemacht haben.

Nachdem das Stadtoberhaupt das Wort an Ortsvorsteher Wolfgang Maier weitergegeben hatte, dankte der Dorfchef allen Handwerkern der beteiligten Betriebe, die nicht nur "ein hervorragendes Miteinander" pflegen, sondern auch dafür sorgen würden, das der Bau "wie am Schnürchen" hochgezogen worden sei. "Heute ist ein glücklicher Tag für Eschelbach, obwohl oder gerade weil es diese Woche ja auch schon schwarze gegeben hat", spielte der Ortsvorsteher noch auf eine Protestaktion (wir berichten noch) an, ehe er die Anwesenden zu einem deftigen Imbiss in das historische Rathaus einlud. Dort wurde Gulaschsuppe serviert, die der Geschäftsführer der momentan noch gegenüber ansässigen Metzgerei-Filiale, Rüdiger Pyck, spendiert hatte.

Er wird, genau wie "Seppl`s Backstube" (Sinsheim-Waldangelloch), eines der beiden Ladenlokale im Untergeschoss des Wohn- und Geschäftsgebäudes beziehen und zeigte dem hiesigen Ortsvorsteher-Kollegen, nachdem nach sich gestärkt hatte, an Ort und Stelle ganz genau, wie dort alles im Detail aussehen soll. In den oberen Stockwerken befinden sich sieben Wohneinheiten, für die nach Auskunft von Wolfgang Maier bereits reges Interesse bestehe.

Aber auch innerhalb des regionalen Verwaltungssektors scheint das Konzept gehörig Wellen geschlagen zu haben. "Es haben bereits mehrere Kommunen angefragt, wie wir die Maßnahme haben umsetzen können. Gut möglich, dass das Beispiel Schule macht", mutmaßte Oberbürgermeister Jörg Albrecht zum Abschluss, ehe er sich wieder anderen Aufgaben zuwenden musste.

Nach seiner Auskunft werden noch einige Monate ins Land gehen, bis das Gebäude bezugsfertig und der Teilort um ein attraktives Detail reicher sein wird.