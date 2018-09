Der Naturfriedhof 'Ruhehain unter den Eichen' bescherte der Gemeinde stattliche Mehreinnahmen von 175.000 Euro. Unterm Strich flossen durch die Bestattung in der Natur 367.000 Euro in die Kasse. Foto: Barth

Reichartshausen. (cba) Auch im nächsten Jahr wird die Gemeinde "beruhigend wirtschaften" können: So jedenfalls ist nach dem Entwurf des Haushalts 2014 zu urteilen, den Kämmerer Gunter Jungmann nun dem Gemeinderat vorstellte. Auch eine gute Zuführungsrate von geschätzten 280.000 Euro werde man "aufgrund der Orientierungsdaten" erzielen.

Die Schlüsselzuweisungen, so Jungmann, stiegen erheblich, weil 2012 "ein mittelprächtiges Steuereinnahmejahr" und der "Kopf-Betrag", also die Zuweisung des Landes, hoch gewesen sei: Sie lag bei 1120 Euro pro Einwohner.

Auch wie sich die Zahlen im laufenden Jahr gegenüber dem Planansatz verändert haben, führte der Kämmerer aus. So gab es ein "erhebliches Plus" bei den Grundstückserlösen. Vier Bauplätze verkaufte die Gemeinde in diesem Jahr. Daher haben sich auch die Tilgungsausgaben fürs Baugebiet "Im Trieb/Krummenacker" um 122.000 Euro erhöht. Auch der Ruhehain hat mehr abgeworfen als geplant, und zwar ganze 175.000 Euro. Veranschlagt waren immerhin bereits 192.000 Euro. So liegen die Einnahmen also unterm Strich bei stattlichen 367.000 Euro. Dafür fielen Mehrausgaben von 50.000 Euro bei der Erweiterung des Naturfriedhofes an. Ein Minus von 52.000 Euro stehen unterm Strich beim Posten Gewerbesteuer. Auch 27.000 Euro weniger an Schlüsselzuweisungen weisen die Zahlen aus.

Für Straßenunterhaltungsmaßnahmen gab die Gemeinde im laufenden Jahr 20.000 Euro weniger aus als geplant. "Es ist einfach nicht so viel angefallen", so Jungmann. Auch für die Feuerwehr wurde weniger Geld ausgegeben, weil die geplanten Digitalempfänger nicht angeschafft wurden: 10.000 Euro. Diese Ausgaben sind jedoch nur verschoben, nicht aufgehoben. Auch für das Vorhaben "Sanierung Festhalle" waren die Planungsausgaben bislang geringer, nämlich um 23.000 Euro. In Sachen Straßenbeleuchtung wurden 20.000 Euro eingespart. "Es wurden keine Ausbaumaßnahmen vorgenommen", so Jungmann.

Für die Kanalisation sind 150.000 weniger ausgegeben worden, weil die Schlussrechnungen des zweiten Bauabschnittes der Hauptstraße noch nicht vorliegen: Diese Kosten fallen jedoch im folgenden Jahr an. Unterm Strich wird sich die Zuführung zum Vermögenshaushalt Ende Dezember voraussichtlich um 120.000 Euro erhöht haben. Die Summe des Vermögenshaushaltes reduziert sich um 172.000 Euro. Die voraussichtliche Zuführungsrate beträgt nach der Schätzung rund 350.000 Euro, der voraussichtliche Stand der Rücklage zum Ende des Jahres 810.000 Euro.

"Die Finanzen der Gemeinde sind geordnet", bemerkte Bürgermeister Otto Eckert. "Rücklagen konnten auf- und Schulden abgebaut werden". Er sprach von einer "stabilen Finanzlage, die - wenn die Finanzberechnungen stimmen - auch im Jahre 2014 erhalten bleibt".

Genüsslich zurücklehnen dürfe man sich jedoch nicht, da im folgenden Jahr eine "eine sehr große Investitionsmaßnahme" auf die Mitglieder des Gemeinderates und die Verwaltung warte. "Die energetische Sanierung und Erweiterung unserer Festhalle wird uns alles abverlangen". Mit einer Investitionssumme von rund 2,4 Millionen Euro werde der Eigenanteil der Gemeinde die Millionengrenze übersteigen, daher könne erst mit dem Umbau begonnen werden, wenn alle Zuschüsse bewilligt sind und somit "die Finanzierung gesichert ist".