Reichartshausen. (cba) Der Rohbau steht, das Dach ist aufgeschlagen, Ende nächster Woche soll es gedeckt werden: Die erste Etappe der Festhallensanierung ist vollendet. Nach nur einem halben Jahr Bauzeit steht das Richtfest am Samstag, 22. November, 11 Uhr, an. Der Kran wurde am 4. Juni gestellt, jetzt wurden die Gewerke Heizung, Sanitär und Lüftung in Angriff genommen. Im Sommer nächsten Jahres soll die rund zweieinhalb Millionen Euro verschlingende Maßnahme abgeschlossen sein. "Es läuft alles nach Plan", so Architekt Heinrich Zimmermann. Zwar sei das Dach etwas später aufgeschlagen worden als vorgesehen, doch Verzögerungen im Innenausbau habe es nicht gegeben. Zimmermann ist zuversichtlich, dass die Halle bis zum Beginn des nächsten Schuljahres fertig ist. "Wir müssen halt ein bisschen Gas geben". Finanziert wird die Maßnahme teilweise aus Mitteln des Landessanierungsprogramms und des Ausgleichstocks.