Reichartshausen. (cba) "Da geht es um viel Geld", verdeutlichte Ernst Rimmler im Gemeinderat. Denn das Finanzamt erhebt nun Steueransprüche auf die kommunalen Einnahmen des Naturfriedhofs Ruhehain und verlangt Umsatzsteuer. Künftig müssen also alle, die einen Urnenbestattungsplatz reservieren möchten oder Angehörige, die die Bestattung eines Verstorbenen finanzieren, zu den Kosten, die die Gemeinde erhebt, auch die Umsatzsteuer bezahlen. Vorerst.

Denn die Gemeinde will die Sache nicht einfach so hinnehmen und ist bereit, da eventuell juristisch nachzuprüfen. "Wir könnten das gerichtlich klären lassen", so Bürgermeister Otto Eckert, der in Begleitung eines Fachanwaltes und eines Steuerberaters am 20. Januar zur Besprechung in der Angelegenheit im Finanzamt war. "Wir sind da anderer Rechtsauffassung", erklärte Kämmerer Gunter Jungmann auf RNZ-Anfrage.

Die Behörde verlangt künftig Umsatzsteuer, weil der Naturfriedhof im Gemeindewald liegt, somit als land- und forstwirtschaftlicher Betrieb eingestuft wird und die Gemeinde damit - so die Erklärung des Finanzamtes - eine unternehmerische Tätigkeit verfolgt, deren Leistungen der Regelbesteuerung unterliegen, hieß es. Zuletzt verbuchte das Rathaus mit der Beisetzungsstätte Einnahmen von rund einer halben Million Euro.

Nun musste der Gemeinderat die Neufassung des Entgeltverzeichnisses beschließen, das jetzt um den Passus ergänzt wird: "Zu den Entgelten kommt die Umsatzsteuer in der gesetzlich vorgeschriebenen Höhe hinzu".

"Zunächst machen wir das geltend", sprach der Bürgermeister und gab damit auch seiner Hoffnung Ausdruck, die Forderung der Behörde möglicherweise vor Gericht wieder rückgängig machen zu können. "Wenn es zu unseren Gunsten ausgeht", so der Bürgermeister, wolle man die eingeforderten Umsatzsteuerbeträge wieder zurückzahlen. Seit seiner Einweihung im Jahr 2008 sei für die Bestattungsgebühren im Ruhehain noch nie Umsatzsteuer erhoben worden, so Eckert.

Patrick Klein schlug vor, künftig die Preise mit den Umsatzsteuerbeträgen auszuweisen, um die Kosten für die Nutzer transparent zu machen. Ludwig Schilling riet jedoch dazu, abzuwarten bis die Sache ganz entschieden sei.

Nicht nur Einnahmen fahre die Gemeinde mit den Ruhehain ein, auch Ausgaben seien erforderlich, so der Hinweis Eckerts, der dem Gemeinderat Angebote über Baumpflegemaßnahmen vorgelegt hatte, die dringend erforderlich seien.

Rund 30 000 Euro müssen demnach für die Verkehrssicherungspflicht ausgegeben werden. Der gesamte Ruhehain soll nach Dürrholz und abgestorbenen Baum᠆teilen untersucht werden, die eventuell Menschen durch Herabstürzen gefährden könnten. Geplant ist, dass der Bauhof die Maßnahme unterstützt, um Geld einzusparen. Der Auftrag wurde an die Firma Baumläufer aus Eschelbronn vergeben, die im Ruhehain bereits mit den Grabaushubarbeiten betraut ist.