Reichartshausen. (cba) 160.000 Euro wird die Gemeinde in die energetische Sanierung des alten Schulgebäudes in der Hauptstraße 8 investieren müssen. 42.000 Euro werden aus dem Förderprogramm "Zuwendung nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz" bezuschusst. Jetzt schickte der Gemeinderat den Auftrag an den Architekten auf den Weg, die Sache ins Rollen, die Gewerke wie Fensterbau, Außenputz, Dämmung, Dach- und Außentreppensanierung sowie die dazu erforderlichen Gerüstarbeiten in die Wege zu leiten.

Rund 14 000 Euro sind für die Ingenieurleistungen veranschlagt. Das Gebäude, das bis etwa 1925 als Schule genutzt wurde, wurde vor rund 20 Jahren im Innenbereich saniert. Jetzt ist die energetische Sanierung erforderlich. Ausreichend Raum für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen soll es bieten. Das Haus ist bereits bewohnt, zwei Wohnungen darin stehen leer, insgesamt sind 150 Quadratmeter Wohnfläche für Flüchtlinge vorgesehen. Ewartet werden elf Asylbewerber im Rahmen der Anschlussunterbringung. "Da können wir, was den Wohnraum betrifft, nicht unter Druck geraten", so Bürgermeister Otto Eckert.

Auch im Gebäude der Industriestraße 11 werden in Kürze zwölf weitere Flüchtlinge erwartet. Der Gemeinderat stimmte der Vergabe der jetzt anstehenden Ingenieurleistungen an Architekt Heinrich Zimmermann (die Arbeiten sollen "zeitnah" beginnen) zu, jedoch gab es zwei Enthaltungen. Ernst Rimmler stieß sich an den "immer gleichen Automatismen" in Sachen Ingenieurvertrag. "Das finde ich nicht in Ordnung, es gibt ja noch andere Architekten", kritisierte Rimmler. Man solle sich "umschauen". Architekt Heinrich Zimmermann, ebenfalls Gemeinderat, begleitete die Diskussion wegen Befangenheit in dieser Sache auf den Zuhörerbänken. Emil Eckert gab zu bedenken, der Architekt habe bereits viel Vorarbeit geleistet, das Vorhaben sei bereits "so weit, dass man den Architekten nicht mehr wechseln kann".

Bürgermeister Otto Eckert sowie Bruno Dentz betonten, es gebe darüber hinaus keine Veranlassung, den Architekten zu wechseln, da man mit der Arbeit des Gemeinderatskollegen immer zufrieden gewesen sei. Rimmler und Patrick Klein enthielten sich schließlich dem Votum.