Waibstadt. (kel) Die heutige Realschülergeneration kennt Pakkutaq Wildhausen ebenso gut, wie ihre Vorgänger Dürrenmatts alte Dame Claire Zachanassian kannten. Der junge Pakkutaq, halb Eskimo, halb Deutscher, ist die Hauptfigur in Cornelia Franz’ Jugendroman "Ins Nordlicht blicken" - und damit Prüfungsthema für die Realschüler, die jetzt die Mittlere Reife ablegen. Gestern rauchten 110 Köpfe in Waibstadt. Morgen sind die Probanden in Mathematik dran, nächsten Dienstag folgt die Englisch-Prüfung.

Im Roman "Ins Nordlicht blicken" - nach kultusministerieller Lesart ein "Ganzstück" und Pflichtlektüre zum Realschulabschluss in diesem Jahr - geht es um jugendliche Liebe, aber vor allem um den Klimawandel. Alternativ konnten sich die Zehntklässler auch mit der Frage "Arbeiten um zu leben - leben um zu arbeiten?" auseinandersetzen oder lyrische und epische Texte analysieren. Den Aufgaben gemeinsam war die Kernfrage: Haben die Realschüler verstanden, um was es wirklich geht?

"Machbar", so hat Rektor Klaus Sauer von seinen Deutsch-Kollegen gehört, seien diese Aufgaben. Und auch Prüflinge meinten nach dem vierstündigen Aufsatzschreiben durchatmend: "Das war eigentlich nicht so schwer". So ist bisher zu erwarten, dass die derzeitigen vier zehnten Klassen die Durchfaller-Quote an der Waibstadter Realschule wohl nicht erhöhen werden: Nicht einmal ein Prozent der Schulabgänger fiel in den letzten Jahren durch die Prüfung. Dagegen kam in der Regel etwa ein Fünftel der Schüler auf einen Notenschnitt besser als 2,0.

Gestern war die Schule in einem Ausnahmezustand: Geht es sonst in der großen Pause auf dem Hof lebhaft zu, blieb der Lärmpegel diesmal niedrig. In den Gängen herrschte ebenfalls stark gedämpfte Lautstärke. Die Rücksicht, die die Schulleitung erbeten hatte, wurde offenbar eingehalten, kein störender Ton sollte in die vier Klassenzimmer am Ende des Gebäudetrakts vordringen, in denen über den Arbeiten gebrütet wurde.

Der Prüfungsreigen, in den 16 Lehrer eingebunden hatte, schloss gestern Nachmittag zunächst mit einer Korrekturbesprechung ab, bei der auch die Co-Korrektoren von der Wieslocher Berta-Benz-Realschule als Partnerschule dabei waren. Die Durchsicht und Bewertung der Prüfungsergebnisse wird mehrere Wochen dauern. Die Noten werden dann nach Pfingsten verkündet werden. Die mündliche Prüfung soll dann ab 20. Juni starten, wobei die "Fächerübergreifende Kompetenzprüfung" einen wichtigen Bestandteil darstellt. Sie besteht aus einer Präsentation und einem daran anknüpfenden Prüfungsgespräch zu einem selbst gewählten Thema, welches sich auf mindestens zwei Fächer oder Fächerverbünde bezieht. Dieses wird von einer Gruppe von drei bis fünf Schüler vorbereitet.

Die Waibstadter Zehntklässler gehören zu etwa 42 000 Schülern in Baden-Württemberg, die derzeit ihre Mittlere Reife ablegen. Mit den 110 Probanden geht an der einzigen Realschule der Brunnenregion zwar keine Rekordzahl zur Prüfung, aber die Schule kann offenbar ihr Vierzügigkeit auf Dauer halten. Dies erwartet jedenfalls Schulleiter Sauer. Das G9-Angebot am Neckarbischofsheimer Gymnasium habe zwar kurzzeitig einen Rückgang bewirkt, inzwischen aber halte man wieder stabile Anmeldezahlen. Wenn demnächst 110 Jugendliche die Schule verlassen, rücken etwa ebenso viele in die dann fünfte Klasse nach.