Von Christiane Barth

Epfenbach. Die Nahversorgung ist wieder sichergestellt, seit der Dorfladen vor vier Jahren im ehemaligen Schlecker seine Pforten öffnete. Der kleine Markt hat sich inzwischen etabliert, lebt vom Verkauf von Obst, Gemüse, Butter und Mehl, obwohl Aldi, Lidl, Rewe und Co. die gute alte Tante Emma überwiegend ausgemerzt haben. Doch jetzt macht die Sanierung des Rathauses, das dem Laden im "Kreisental" direkt gegenüber liegt, Inhaberin Marion Nathan etwas zu schaffen.

Die Kunden seien es doch gewohnt, direkt vor dem Laden parken zu können. Während der Betonarbeiten am Neubau herrschte jedoch etwa drei Wochen lang dort Parkverbot, um das Durchkommen der LKW nicht zu behindern. Diese Einschränkung hat Marion Nathan jedoch auch zu spüren bekommen: Die Kunden blieben zwar nicht ganz fern, die geänderten Verkehrsvorschriften während der Zeit des Schwerlastverkehrs sorgte auch für Einschränkungen in der Kundenfrequenz.

Jetzt ist der Rohbau gewachsen, die Betonarbeiten sind weitestgehend erledigt, da wirft der Neubau erneut Schatten auf den Dorfladen. Im wahrsten Wortsinne, denn wo seit dem Abriss des Altbaus viel Licht auf das Ladengebäude fluten konnte, schlägt sich nun der Schatten des gewachsenen Gebäudes nieder. "Als da eine Lücke war, hatte man freie Sicht auf die Hauptstraße", bedauert Marion Nathan, wohl wissend, dass auch der Altbau die Sicht versperrt hatte. "Aber man hat sich halt an die gute Aussicht gewöhnt".

Viel mehr Bedenken hat die Ladenbetreiberin nun, dass die anstehende Baumaßnahmen an der Straßeninfrastruktur den Kundenstrom erneut blockieren könnten. Die maroden Abwasserleitungen, die noch aus den 1920-er Jahren stammen, müssen ausgetauscht werden, zumal am Neubau der Leitungsanschluss an anderer Stelle als am Altbau vorgesehen ist. Das "Kreisental" muss also für die Dauer der Tiefbauarbeiten gesperrt werden. "Aber nur einen Tag lang", verspricht Bürgermeister Joachim Bösenecker.

Marion Nathan ist da noch etwas skeptisch, hofft aber, dass der Leitungsbau schnell erledigt ist und dass er weder mit der Warenanlieferung dienstags und donnerstags noch mit dem "Haupteinkaufstag Freitag" kollidiert. Die Tiefbaufirma Huber sei angehalten, die Arbeiten zügig zu erledigen, beruhigt der Bürgermeister. Falls ein Arbeitstag nicht ausreiche, sei nun geplant, jene Quadratmeter, wo die Straße aufgerissen werden müsse, mit Stahlplatten abzudecken und damit die Straße wieder für den Verkehr freizugeben.

Der Rathausneubau geht - nach einigen Verzögerungen zu Beginn des Jahres - unterdessen zügig voran: Derzeit wird wird am Dach gearbeitet, soll das Gerüst gestellt werden, sind die Fensterelemente in der Fertigung. Der Dorfladen könnte außerdem von der Baumaßnahme am Rathaus nicht nur in Mitleidenschaft gezogen werden, sondern sogar profitieren. Denn der Neubau ist fünf Meter kürzer als der Altbau, die frei werdende Fläche soll mit Parkplätzen ausgenutzt werden, die auch den Dorfladenkunden zur Verfügung stehen, betont der Bürgermeister. In der Gemeinderatsitzung am kommenden Mittwoch, 17. Mai, 19 Uhr, sollen die Putz- und Trockenbauarbeiten vergeben werden.