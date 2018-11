Vor allem am Ortseingang aus Richtung Spechbach ist Raserei kritisch, da hier viele Schüler die Straße zum Bus queren. Die Geschwindigkeitsmessanzeige an sich sorgt schon für Beruhigung. Ob nach der Messphase Maßnahmen ergriffen werden, ist noch fraglich. Foto: Barth

Epfenbach. (cba) Eine Werkreal- und Gemeinschaftsschule im Ort und daher viele Kinder und Jugendliche, die zur Bushaltestelle eilen und oft nicht auf die Autofahrer achten. Und Autofahrer, die nicht auf die Geschwindigkeitsbegrenzung innerhalb ge-schlossener Ortschaften achten? Wie sehr auf den Kreis- und Landstraßen, die aus dem Dorf raus und ins Dorf reinführen, gerast wird, ermittelt derzeit ein Messgerät, das jede Woche an einem anderen Ortseingang die Geschwindigkeit misst, derzeit auf der L 530, der Spechbacher Straße. Ob die Einwohner, vor allem die Anrainer der Ortseingänge, recht haben mit ihren Beschwerden über Lärmbelästigung und Gefährdung von Kindern und Älteren durch Raser, wird sich frühestens in zwei Wochen zeigen, wenn die Ergebnisse der Kontrollen auf dem Tisch liegen und ausgewertet werden. Diese so genannte Sachstandserhebung soll auch auf der Spechbacher Straße, einer Tangente im engeren Radius der Merianschule, nicht nur für mehr Lebensqualität der Anwohner, sondern vor allem für mehr Sicherheit der Schüler sorgen soll.