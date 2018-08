St. Leon-Rot. (rö) Es war ein Nachmittag, an dem alle Grund zum Strahlen hatten: "Es ist toll, dass wir so viel Geld zusammengekriegt haben", sagte Bülent Ceylan, der bekannte Komiker aus Mannheim. "Wir freuen uns, dass wir dieses Projekt unterstützen können", sagte Anja Degenhard von der Stiftung "RTL - Wir helfen Kindern". Und natürlich freute sich Susanne Huber, die Vorsitzende des Vereins "FortSchritt" über "diesen tollen Tag" und "zwei riesengroße Meilensteine".

Dabei handelt es sich zum einen um eine Spende der RTL-Stiftung in der stattlichen Höhe von 724.776 Euro. Mit dem Geld können neue Räume für den Verein geschaffen werden, die auf 500 Quadratmetern im Dachgeschoss des Förderzentrums für Frauen- und Mädchenfußball von "Anpfiff ins Leben" in St. Leon-Rot entstehen. Der zweite Meilenstein: Dafür fand gestern auch gleich der symbolische Spatenstich statt. Zum Spaten griffen auch St. Leon-Rots Bürgermeister Dr. Alexander Eger, Anton Nagl ("Anpfiff ins Leben"), Karin Tönshoff und Meike Leupold von der Dietmar-Hopp-Stiftung, Architekt Martin Vorfelder, Helmut Lawinger (Vorsitzender des VfB St. Leon) und Volker Zimmerschied (Vorsitzender des Vereins "Menschen für Kinder").

Der Verein "FortSchritt", erst in Walldorf, heute in St. Leon-Rot ansässig, wurde 1995 von Eltern behinderter Kinder gegründet. Heute beschreibt das Motto "Auf eigenen Füßen stehen" die Ziele des Vereins: Um Kinder und Jugendliche mit zerebralen Bewegungsstörungen (Spastik, Ataxie und Athetose) möglichst selbstständig für das alltägliche Leben zu machen, arbeitet "FortSchritt" auf der Basis der sogenannten "Petö Therapie". Entwickelt vom ungarischen Bewegungspädagogen Prof. Andreas Petö, trainieren in diesem Therapiemodell die Betroffenen motorische Grundfähigkeiten wie Stehen oder Laufen parallel zu ihren geistigen Fähigkeiten. Die Konduktorinnen Agnes Kovacs und Andrea Normantas, beide am Petö-Institut in Budapest ausgebildet, vereinen Fachkompetenzen, die in Deutschland auf Berufsfelder wie Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie und Psychotherapie entfallen. In wöchentlichen Therapieeinheiten arbeiten sie mit derzeit rund 70 Kindern und Jugendlichen zwischen zwei und 21 Jahren. Die Kosten für die Therapie werden durch Vereinsmittel und Spenden bewusst niedrig gehalten. "Das soll sich jeder leisten können", sagt Björn Wojtaszewski vom Verein. Das Einzugsgebiet des Vereins reicht längst sogar über die Metropolregion Rhein-Neckar hinaus.

"Das ist wirklich eine Therapie, die funktioniert", wusste Bülent Ceylan bei der gestrigen Feierstunde zu berichten. Er hatte "FortSchritt" schon im August 2012 kennengelernt, als er einen Tag mit den Kindern und ihren Familien verbrachte. Als Pate engagierte sich er im Rahmen des RTL-Spendenmarathons für den Ausbau des Therapiezentrums. Unterstützt wurde man auch von der Dietmar-Hopp-Stiftung und vom Verein "Menschen für Kinder", der zur Spendensumme laut seinem Vorsitzenden Volker Zimmerschied 80.000 Euro beigesteuert hat.

Seit 2009 steht "FortSchritt" im Förderzentrum in St. Leon-Rot ein 80 Quadratmeter großer Raum für die Petö-Therapie zur Verfügung. Wenn im Herbst die neuen Räume im Dachgeschoss bezogen werden, "können wir noch individueller arbeiten, noch mehr Kinder betreuen und noch mehr Therapiestunden anbieten", blickt die Vorsitzende Susanne Huber voraus. Voraussichtlich können hier dann bis zu 130 Kinder und Jugendliche gefördert werden. Eine Warteliste für die neuen Plätze gibt es bereits.