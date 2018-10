Sinsheim. (ham) Es ist wieder soweit. Die Rhein-Neckar-Zeitung und der Sportkreis Sinsheim suchen gemeinsam die Sportlerin, den Sportler und die Mannschaft des Jahres. Bereits zum 15 Mal werden damit die besten Leistungen des zu Ende gehenden Jahres gewürdigt. Über den Ausgang entscheiden die RNZ-Leser per Stimmzettel. Eine Jury aus RNZ-Redakteuren und und Sportkreis-Mitarbeitern hat die Kandidaten - jeweils sieben in den drei Kategorien - ausgesucht. Die Kriterien für eine Nominierung sind dieselben wie in den vergangenen Jahren auch. Der oder die Sportler müssen mindestens 16 Jahre alt sein, für einen Verein aus dem Sportkreis Sinsheim starten oder, falls sie einem auswärtigen Verein angehören, ihren Wohnsitz im Sportkreis Sinsheim haben. In der kommenden Woche werden die zu wählenden Kandidaten ausführlich vorgestellt. Die RNZ-Leser sind aufgefordert, sich zahlreich an der Abstimmung zu beteiligen. Das Mitmachen lohnt sich, denn unter allen Einsendern werden wertvolle Preise verlost. Der Ehrungsabend für die Sportler findet am Donnerstag, 20. November, in Angelbachtal statt. Am kommenden Dienstag geht's mit der Vorstellung der zur Wahl stehenden Sportlerinnen los, am Mittwoch folgen die Sportler und am Donnerstag die Mannschaften.

Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr siegten bei den Sportlerinnen die Ruderin Carina Bär, bei den Sportlern der Schütze Jürgen Dörtzbach und bei den Mannschaften die Volleyballdamen des SV Sinsheim. Alle Titelverteidiger stehen auch diesmal wieder zur Wahl.