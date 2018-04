Von Tim Kegel

Sinsheim. Das kulturelle Aushängeschild der Großen Kreisstadt feiert sein 20-jähriges Bestehen: Das Hecker-Theater am Stadt- und Freiheitsmuseum. Im Zeitraffer ging es beim Festabend jetzt durch die im wahrsten Wortsinn bewegte Geschichte der Truppe.

Sie machten die Elsenz zum Erzähler, der Burgfried am Steinsberg ging in "Flammen" auf, der Innenhof am Stift Sunnisheim wurde zum Amphitheater für rund 500 Theatergäste: Wenn das Hecker-Theater auftritt - in bislang neun großen Eigenproduktionen - dann wird Geschichte verdammt "heutig": Das Streben nach Freiheit und Gerechtigkeit, der immerwährende Kampf von Gut und Böse, die Suche nach dem Glück ist das Motiv - es zieht sich durch Stauferzeit und Bauernkrieg, Alt-Preußen und 48er-Revolution, Drittes Reich und im Sozialismus. Mit großem Kostüm und tiefen Texten, Akribie und wissenschaftlichem Anspruch, mit Kriegslärm und bittersüßen Liedchen - und manchem versteckten Shakespeare- oder Marx-Zitat - wird es umgesetzt. Kino-Effekte inbegriffen, der Mensch will Unterhaltung: Und so ließ Friedrich seine Darsteller in Kriegsfilm- Sequenzen einblenden, spielte Volksempfänger-Meldungen und Motorgeräusche von Jagdflugzeugen ein.

"Sinsheim ist eine der bedeutendsten Stätten der Demokratiegeschichte", wird die Intendanz nicht müde, kundzutun: Als DDR-Flüchtlinge wissen Holger und Christine Friedrich, wovon sie reden. Und dass Freiheit und Demokratie einen immer aufs Neue fordern und zur Not erkämpft werden müssen: In diesem Bewusstsein ging's auf Tour - Heidelberg, Karlsruhe und sogar Washington, um nur einige Stationen zu nennen. Manche Stücke wurden bis zu 30 Mal gespielt, quer durch Baden-Württemberg erwachte die Freiheit aus Sinsheimer Mache. Die "Mauer-Revue" kam gar in den Tagesthemen der ARD - 20 Jahre nach dem Fall der Mauer. Das aufwendigste Stück war die "Kraichgau-Saga" im Jahr 2000 - zur 900-Jahr-Feier der Klostergründung. Darsteller wie "Hecker" Harald Mutschler, Rolf Zimmermann, Leo Zorn, Marita Hesch oder Michael Huber wurden so zu hiesigen Mini-Stars.

"Wir sind auch Sparweltmeister" sagt Holger Friedrich mit Blick auf den städtischen Etat. Ein Großteil der Produktionen fuße auf Eigenarbeit und Engagement der Darsteller und Helfer aus den Reihen der Freunde der Sinsheimer Geschichte; so vertont etwa Musikus Hermann Mohr - ein begnadeter Geiger - regelmäßig Texte: Vom Sinsheimer Auswandererlied bis hin zu Steinsberg-Barde Spervogl. Treue Sponsoren aus der Geschäftswelt tun ihr Übriges.

Dennoch hat Friedrich kürzlich angekündigt, keine Großinszenierungen mehr zu machen. Aber das bleibt fraglich. Und so war es Sparkassen-Chef Jürgen Schick, der beim Festabend ein Couvert übergab und für viele sprach, als er sagte: "Die Hoffnung geb' ich nicht auf."