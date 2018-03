Von Christiane Barth

Sinsheim. "Wir bieten eine Plattform, in der sich Bildung und Bildungsnetzwerk entfalten", fasst Markus Bosler, städtischer Bildungs- und Jugendreferent, das vielschichtige Gesamtspektrum des auf ein Jahr angelegten Projektes "LoBiN" zusammen. Bildung ist mehr als nur Schule: Auf dieser Erkenntnis sattelt dieses Projekt auf. Das Land möchte damit testen, wie Vernetzung im Bildungsbereich einer Stadt funktionieren kann. Sinsheim ist einer von neun Projektstandorten in Baden-Württemberg.

Der Startschuss in Sinsheim fiel im Juli letzten Jahres. Nun, zahlreiche Workshops, Ideenfindungs᠆treffen, Initiativen, Themenwerkstätten, Arbeitskreise und Ak᠆tionstage später - alles koordiniert vom städtischen Amt für Familie, Bildung und Soziales - ist die Halbzeitbilanz für alle eine große Überraschung: Haupt- und Ehrenamtliche von Vereinen und Schulen, außerschulischen Bildungseinrichtungen oder Religionsgemeinschaften mit der Stadt als Fixpunkt haben nun neue Verbindungen geknüpft, ein Netzwerk gebildet, das es in dieser Form bislang noch nicht gab.

Sei es, dass in bestehenden Strukturen "Sprünge gewagt" wurden wie etwa mit den "Büchercheckern" in der Schulbibliothek, oder dass gänzlich innovative Angebote wie das Theater für Kinder mit der Grundschule Dühren und der Badischen Landesbühne unter der Leitung von Pfarrer Dietmar Coors generiert wurden. "Der wichtigste Aspekt war, möglichst viele Leute zusammenzubringen. Dass dies so gut klappt, war überraschend", bilanziert Markus Bosler. Erfreulich auch: Neue Ehrenamtliche sind hinzugekommen.

Projektkoordinatorin Stefanie Sosa y Fink will beweisen, "dass Bildung auch in anderen Bereichen funktioniert", hebt die "kurzen Wege" hervor, wenn etwa Vereine ganz unbürokratisch mit Schulleitern in Kontakt kommen. Bildung fördern, auf unkonventionellem Wege: "Kinder bestimmter Mittelschichten sind oft benachteiligt".

Sie will "Brücken bauen", um diese Benachteiligungen auszugleichen, Defizite im vorschulischen Bereich auffangen. "Wir wollen außerschulische Schwerpunkte schaffen", so auch Amtsleiterin Carmen Eckert-Leutz. Viele Ideen wurden geboren, die in die Praxis überführt werden sollen, wie etwa der geplante interkulturelle Gar᠆ten, für den noch ein Grundstück, möglichst stadtnah, gesucht wird. Die Schaffung von Expertenteams, von Ideenpools hat funktioniert, die Arbeit hat nun erste Früchte getragen. "Ich freue mich, dass alle, die es sich erstmal nur überlegt haben, jetzt auch wirklich etwas tun", so die Projektkoordinatorin.

Jetzt, in der verbleibenden Zeit des Projektes, gehe es darum, die Kontakte zu installieren, gezielt Impulse zu setzen, um das Netzwerk auch nach der Projektphase aufrechtzuerhalten. Die Marschrichtung: "Welche Strukturen müssen wir jetzt noch motivieren, um dauerhaft bestehen zu können", fasst Martin Bosler zusammen. Auch Flüchtlingskinder sind angesprochen, es wird eng mit Senioren- sowie Integrationsbeauftragter zusammengearbeitet.

Info: Stefanie Sosa y Fink, 0162-2039984.