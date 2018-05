Von Christiane Barth

Neckarbischofsheim. Der Probebetrieb für den Schülerverkehr auf der Krebsbachtalbahn wurde unterm Strich als Erfolg gewertet, die Rückmeldungen der Fragebogen aus dem Versuchsbetrieb sind ebenfalls mit positivem Tenor gesegnet, jetzt sind die Anrainerkommunen und die Landesregierung am Zug: "Wir brauchen positive Rückmeldungen der Gemeinden", sagte Gerhard Schnaitmann, Verkehrsplaner der NVBW (Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg) beim Pressetermin.

Viele Neuerungen stehen an: Die Signale, den Schülerverkehr auf die Krebsbachtalbahn umzuleiten, stehen bei Schülern und Eltern tendenziell auf grün. "Wir haben mit mehr Kritikpunkten gerechnet", so Fördervereinsvorsitzende Hans-Joachim Vogt im RNZ-Gespräch. Ob der Schülerverkehr tatsächlich Realität wird, ist nun eine Sache, die jetzt zwischen Landesregierung, Kommunen, dem Förderverein der Bahn, dem Verkehrsforum 200, dem VRN und der NVBW kommuniziert werden muss. Dafür braucht es erst mal einen langen Atem. Zumal jetzt Landtagswahlen anstehen, danach neue Kontakte geknüpft werden müssen.

Das Land muss den Schülerverkehr auf der Schiene bestellen und bezahlen, um ihn auf Dauer zu etablieren. Günstig dürfte sich dafür eventuell auswirken, dass 2018 die Konzessionen für die Busunternehmen neu vergeben werden. In der Ausschreibung für die Vergabe wolle man sich eine Option für den Schülerverkehr auf der Schiene offen halten, so Hans-Joachim Vogt. Er gibt sich zuversichtlich. Denn durch das G9-Modell des Adolf-Schmitthenner-Gymnasiums müssen auch viele Schüler aus Siegelsbach und dem Raum Bad Rappenau nach Neckarbischofsheim befördert werden. Und immerhin konnten beim Probedurchlauf drei Busse durch eine Bahn ersetzt werden. Wermutstropfen war jedoch, dass die Waibstadter Schüler zu spät zum Unterricht kamen. "Dafür, das wir die Schulzeiten nicht anpassen konnten, hat es aber erstaunlich gut funktioniert", so Gerhard Schnaitmann. Man habe "Perspektiven für einen Alltagsbetrieb." Fazit von Bürgermeisterin Tanja Grether: "Schön, dass es so gut geklappt hat".

Der Förderverein Krebsbachtalbahn präsentierte auch den Fahrplan 2016: Künftig fährt das "Bähnle" zwei Mal im Monat auch mittwochs (bisher nur an einem Mittwoch), alle anderen Sonderfahrten sind dagegen gestrichen.

Der "Rote Flitzer" von Förderverein Schienenbus aus Kornwestheim wird künftig auf den Schienen des Krebsbachtals schnaufen, untermalt von "Itsy Bitsy Teenie Weenie"-Musik, die Fahrgäste trinken eisgekühlte Afri Cola oder Bluna, der Wirtschaftswunderzeit nachempfunden. Die Krebsbachtalbahn wird künftig nicht mehr von der Pfalzbahn betrieben, der Eßlinger Triebwagen bescherte durch einen Motorschaden im letzten Jahr unliebsame Ausfälle und ist nicht mehr reparabel. Vermehrt Fahrradfahrer sollen in den Waggon gelockt werden: 14 Fahrradstellplätze im halben Wagen sind im "Flitzer" einmontiert.