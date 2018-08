Sinsheim. (kel) Würde der grüne Landtagsabgeordnete Hermino Katzenstein nicht immer wieder die Polizeireform als geglücktes Projekt loben, dann wäre es nach Ansicht seines Bundestagskollegen Dr. Stephan Harbarth (CDU) um einiges leichter, die Kriminalpolizei an den Standort Sinsheim zurückzubringen und ein eigenes Polizeipräsidium für Heidelberg, den Rhein-Neckar-Kreis und eventuell den Neckar-Odenwald-Kreis zu installieren. Da die Region aber nicht mit einer Stimme spreche, werde es "sehr schwierig", eine derartige Forderung in Stuttgart durchzusetzen. "Wir bräuchten eine geschlossene Phalanx", meinte Harbarth gestern bei einem Besuch bei der RNZ. Da diese Phalanx nicht zu erwarten sei, könne man "allenfalls Minimalkorrekturen" der Reform durchsetzen.

Die innere Sicherheit war Schwerpunktthema am Redaktionstisch. Aktuell steigende Fallzahlen in der Kriminalstatistik nach der Neustrukturierung der Ordnungskräfte sind für Harbarth ein "auffälliger Befund" - und kein Zufall. Ein Polizeipräsidium am Rand des Einsatzgebiets lasse eine hinreichende Sensibilität für die Sicherheitssituation vermissen. Man könne sich des Eindrucks nicht erwehren, dass das neue Polizeipräsidium seinen Arbeitsschwerpunkt in der Metropole Mannheim sehe, letztlich zulasten Heidelbergs und des ländlichen Raums.

Nachvollziehen kann Harbarth die Probleme der Kommunen bei der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen. Dass jetzt 268.000 Syrer ihre Familien nach Deutschland nachholen dürfen, sieht er jedoch nicht als Auftakt einer neuen Flüchtlingswelle, zumal das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit durchschnittlich einem Angehörigen pro Flüchtling rechne. Allerdings sei nötig, den Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte zu reglementieren, allein schon wegen der "gesellschaftlichen Sprengkraft", die die Migrationsbewegung berge. Im übrigen trage der Bund die Hauptlast der Zuwanderung. Im laufenden Jahr sei mit Kosten von 20 Milliarden Euro für die Versorgung und Unterbringung zu rechnen.

Ähnlich wie mit dem Türkei-Abkommen sollte nach Harbarths Meinung auch mit den nordafrikanischen Staaten eine Abmachung zum Schutz der Seegrenzen getroffen werden. So könne verhindert werden, dass die Meerenge von Gibraltar künftig als Einfallstor nach Europa dient. Und auch, dass sich Flüchtlinge weiter auf den lebensgefährlichen Weg über das Mittelmeer machen. Das sei aus humanitären Gründen geboten und zudem eine Möglichkeit, den Schleppern das Handwerk zu legen.