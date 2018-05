Sinsheim. (rnz) Wenn es brummt und summt über Sinsheim und im Wiesental ein kunterbuntes Treiben herrscht, dann ist Flugtag. Der Flugsportring Kraichgau richtet am kommenden Wochenende das "Event für die ganze Familie" aus und lädt zu Flugvorführungen ebenso wie zur Annäherung an die Fliegerei ein. Nicht allein als Show, sondern als Kontaktveranstaltung sei der Flugtag zu sehen, meint Vereinsvorsitzender Benjamin Bauer.

Ein vielfältiges und beeindruckendes Flugprogramm wird die großen und kleinen Besucher des Flugtages in die Welt der Fliegerei entführen. Ob Segel- oder Motorflug, Oldtimer, Sternmotorenflugzeuge, Fallschirmsprung, Hubschrauber, Gyrocopter, Ultraleicht oder Heißluftballon - alles ist vertreten.

Seltene Raritäten des Luftsports stehen im Mittelpunkt des Geschehens und säumen die Flightline. Ob Klassiker der Luftfahrt wie die Twinbeech, Boeing Stearman, Stampe SV.4, DO 27, Doppelraab, DFS Habicht oder die russischen "Kraftprotze" Yak 52, Yak 50 und Yak 11 mit ihren Sternmotoren werden die Besucher auf eine Zeitreise durch die Luftfahrt entführen. Die Akrobaten der Lüfte werden in Kunstflugvorführungen mit der Pitts, dem Segelflugzeug SZD-59 oder der Fournier RF-4 Figuren an den Sinsheimer Himmel zaubern.

Die Antonov AN-2 wartet hierfür schon auf seine Rundfluggäste. Der russische Flieger ist der größte einmotorige Doppeldecker der Welt. Das Triebwerk, der Shetsov-Sternmotor mit neun Zylindern, hat einen Hubraum von 30 Litern und leistet damit 1000 PS.

Eine besondere Augenweide sind die Replikate der Spitfire und der Mustang. Ein ganz spezieller Höhepunkt sind die Präsentationen der Modellflugpiloten. Die Modelle haben Spannweiten von bis zu 4,66 Meter und sind im Flug vom Original nicht mehr zu unterscheiden.

Am Infostand "Segelflug als Hobby" kann man sich über den Flugsportring Kraichgau und die Ausbildung zum Segelflieger informieren. Ein Verkaufsstand mit Flugmodellen wird ebenfalls vor Ort sein. Am Abend soll es überdies Fahrten mit dem Heißluftballon geben.

Auch das leibliche Wohl kommt nicht zu kurz. Die Flugplatzgastronomie bietet eine große Palette an Speisen und Getränken, an beiden Tagen ab 11 Uhr. Speziell für die jungen Flugtagsbesucher startet an jedem Tag mehrmals auch das Bonbonflugzeug, um seine süße Ladung für die Kleinsten abzuwerfen.

Eine Tradition ist längst der ökumenische Festgottesdienst am Sonntag um 10 Uhr. Für alle Besucher des Gottesdienstes wird kein Eintritt erhoben. Ansonsten kostet eine Tageskarte vier Euro, wobei Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre frei sind.