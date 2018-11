In den Bänken der rund 100 Jahre alten katholischen Kirche in Elsenz hat sich der Holzwurm eingenistet. Gestört wird er hier nur selten: Messen finden in dem 300 Gläubige fassenden Gotteshaus nur noch alle zwei Wochen statt. Fotos: Guzy

Von Armin Guzy

Eppingen-Elsenz/Kraichtal. Die Gesellschaft für kirchliches Bauen (Prokiba) hat vor kurzem den Vertretern der katholischen Kirchengemeinden ihre Ergebnisse der Gebäudeanalyse der Pfarrei Heilig Geist Kraichtal-Elsenz vorgestellt. Für die Katholiken in Elsenz sind die Schlussfolgerungen ernüchternd, wenn auch nicht ganz überraschend: Über kurz oder lang wird sich die Pfarrei hier von ihrem maroden Gemeindehaus trennen müssen. Und es ist nicht die einzige Immobilie, über deren Zukunft man nach der Analyse nun nachdenkt.

Hintergrund Prokiba ist eine Gesellschaft für Projektentwicklung und -steuerung für kirchliches Bauen in Baden. Der Stiftungsrat der Pfarrei und Pfarrer Stockinger hatten Prokiba mit der Bestandsanalyse der Gebäude betraut. Die Mitglieder der Kirchengemeinde verteilen sich auf zehn Ortschaften. In den letzten zehn Jahren hat die Pfarrei 3,4 Prozent ihrer Mitglieder verloren. (rnz) Prokiba ist eine Gesellschaft für Projektentwicklung und -steuerung für kirchliches Bauen in Baden. Der Stiftungsrat der Pfarrei und Pfarrer Stockinger hatten Prokiba mit der Bestandsanalyse der Gebäude betraut. Die Mitglieder der Kirchengemeinde verteilen sich auf zehn Ortschaften. In den letzten zehn Jahren hat die Pfarrei 3,4 Prozent ihrer Mitglieder verloren. (rnz)

[-] Weniger anzeigen

Die Zahl der Gemeindemitglieder sinkt seit Jahren, Kirchen und Räume werden immer seltener genutzt, verursachen aber hohe Kosten für Unterhaltung und Reparaturen. Und nachdem Wolfram Stockinger, wie berichtet, Ende Juli sein Amt als Dekan niederlegt und als Pfarrer weiterarbeitet, wird der Gemeinde auch die Vollzeitstelle des bisherigen Kooperators gestrichen. Eine Gemengelage, die der Kirchengemeinde zunehmend Sorgen bereitet. Was wird aus dem Leitgedanken der "Kirche vor Ort"?

Die Entscheidung über das Elsenzer Gemeindehaus werde im Laufe des Jahres fallen, wenn die Gemeinde ein neues "pastorales Gesamtkonzept" beschlossen habe, sagte Stockinger gegenüber der RNZ. Fest stehe aber bereits jetzt, dass eine Generalsanierung nötig wäre - nur: "Die können wir nicht bezahlen." In wenigen Tagen werden die ersten Versammlungen im Pfarreigebiet abgehalten. Dabei soll es auch darum gehen, künftig Schwerpunkte zu setzen.

Bisher wurden alle sechs Kirchen im Pfarreigebiet gleichbehandelt. Wenn die Pfarrgemeinderäte die Weichen neu stellen, werde sich das aber möglicherweise ändern, so Stockinger. Denn auch die Dreifaltigkeitskirche in Elsenz, die 1912 erbaut wurde und in der jeden zweiten Sonntag ein Gottesdienst gehalten wird, zeigt Alterserscheinungen: Der Reparaturbedarf steigt, in den Kirchenbänken hat sich der Holzwurm eingenistet. "Felsenfest" steht für Stockinger, dass die Kirche nicht in den nächsten Jahren verkauft werden wird. Aber den Sanierungsaufwand müsse man genauer abwägen.

Die Pfarrei ist zuständig für rund 5000 Katholiken in zehn Ortschaften und unterhält sechs Kirchen, drei Pfarrhäuser, vier Gemeindehäuser und einen Kindergarten. Die Prokiba-Architekten Jürgen Keller und Bettina Holzleiter hatten in den zurückliegenden Monaten Zustand und Auslastung aller Immobilien überprüft. Dabei galten recht moderate Kriterien: Wird beispielsweise ein Gemeinderaum am Tag eine Stunde genutzt, gilt er in der Statistik als zu 100 Prozent ausgelastet. Dennoch kamen die Fachleute auf eine durchschnittliche Auslastung von nur 16 Prozent. Mit 22 Prozent nur unwesentlich besser werde die Statistik, erläuterte Holzleiter, wenn man die Möglichkeit von externer Vermietung, etwa die Mitnutzung von Gemeinderäumen durch Vereine oder für private Feiern, mitberücksichtige.

Holzleiter und Keller haben errechnet, dass für die Pfarrei statt aktuell 2362 Quadratmeter Raumfläche schon 1493 Quadratmeter genügen würden. Würde die Pfarrei alle Gebäude behalten wollen, summierten sich in den nächsten drei Jahrzehnten die Kosten für Instandhaltung und Betrieb laut Prokiba auf 31,8 Millionen Euro. Neben der Verkleinerung bestehender Flächen sei auch Vermietung und Verkauf eine Option. Der Abbruch - auch von Kirchen - stellt für Keller die äußerste Möglichkeit dar, sich von Gebäuden und Kosten zu trennen.

Das große Zuständigkeitsgebiet der Pfarrei erschwert Einsparmöglichkeiten. Es mache wenig Sinn, soll sich ein Teilnehmer bei der Analysevorstellung geäußert haben, in der Gemeinde A das Gemeindehaus zu verkaufen und dann zu sagen: "Packt die Kommunionkinder in das Auto, fahrt mit ihnen in die Gemeinde B, 15 Kilometer entfernt. Dort haben wir ein wenig ausgelastetes Gemeindehaus." Das widerspräche auch dem, was die Diözese mit der Errichtung der Gemeindeteams am Ort wollte: Nämlich Kirche am Ort zu halten und ihr "ein Gesicht zu geben".

Auf der Suche nach Lösungen wird offenbar auch über eine Zusammenarbeit mit den örtlichen evangelischen Kirchengemeinden nachgedacht. Man könne beispielsweise Gemeinderäume oder -häuser gemeinsam nutzen, schlug Keller vor. Der Veränderungsdruck sei da, und man müsse darauf reagieren. Auch Pfarrer Stockinger geht davon aus, dass sich die Pfarrei neu aufstellen muss.