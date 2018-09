So soll das Logistik-Center von Hermes in Bad Rappenau aussehen. Pro Tag sollen hier nach Konzernangaben über 200 000 Pakete für den süddeutschen Raum umgeschlagen werden. Repro: Endres

Bad Rappenau. (end) Im zweiten Anlauf soll’s jetzt klappen: Der Hermes-Versand will vor den Toren der Kurstadt im Gewerbegebiet "Buchäcker" sein bisher modernstes Logistikzentrum bauen. Und die Dimensionen sind beachtlich: Die Halle wird mit 10 000 Quadratmeter so groß wie ein Fußballfeld. Hermes, ein Unternehmen der Otto-Gruppe (Otto-Versand), will am neuen Standort rund 42 Millionen Euro investieren. Geplant ist der Umschlag von über 200 000 Paketen - und das täglich. Trotz modernster Sortieranlagen und Fördertechnik sollen hier einmal rund 200 Mitarbeiter beschäftigt werden. Das hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung Amadeus Kurz, Bereichsleiter der Hermes Logistik Gruppe Deutschland (Hamburg) erklärt.

Gebaut werden soll das 195 x 52 Meter große und 15 Meter hohe Logistikzentrum auf der Erweiterungsfläche des Gewerbegebiets in Richtung Westen. Hierzu stellte der Gemeinderat in seiner vergangenen Sitzung die Weichen. Im Prinzip hinter den Silos des Raiffeisenzentrums wird das Gewerbegebiet um jetzt 9,8 Hektar erweitert. Davon will allein Hermes-Versand 6,4 Hektar erwerben. Ein großes Grundstück ist bei der neuen Planung auch für die "Feuerwache-Süd" reserviert - hier entsteht das gemeinsame Feuerwehr-Gerätehaus der Abteilungswehren Bonfeld, Fürfeld und Treschklingen.

Hintergrund für das neue Versandlager ist das boomende Onlinegeschäft, Waren per Mausklick zu bestellen. Das beschert dem Versandhandel gerade in Deutschland derzeit zweistellige Zuwachsraten, auch der Paketdienst der Post und weitere Logistikanbieter profitieren vom Einkaufen im Internet. Nach Ausführungen von Amadeus Kurz soll in Bad Rappenau ein "Pilotzentrum" entstehen, beispielgebend für neun weitere Logistikzentren in der Bundesrepublik. Gebaut werden soll das Logistikzentrum von der ECE, die dann das Gebäude wieder an Hermes vermietet. Auch ECE gehört zur Otto-Gruppe.

Lautlos wird der Paketumschlag allerdings nicht abgehen. Vom Logistikzentrum selbst dringt so gut wie kein Lärm nach außen, aber der hohe Umschlag an Paketen fordert auf den Zufahrtsstraßen seinen Tribut. "Bis zu 240 Fahrzeuge bringen die Pakete oder holen sie nach der Verteilung ab", erklärte der Unternehmenssprecher im Gemeinderat. Die Hauptverkehrszeiten sind die Belieferung mit Lkw zwischen 20 und 23 Uhr, zwischen 2 Uhr und 7 Uhr verlassen die Kleintransporter die Basis. Geplant ist ein Drei-Schicht-Betrieb, wobei je nach Marktanforderung Zusatzschichten eingerichtet werden. Hier verwies Amadeus Kurz auf die so genannte "Same Day Delivery". Das bedeutet die Warenzustellung am selben Tag, also morgens im Internet bestellen und abends die Ware an der Haustüre in Empfang nehmen. Sollte alles klappen, steht der Baubeginn am 18. Mai 2016 im Kalender, die Einweihung im März 2017. Lukrativ wäre die Ansiedlung von Hermes für Bad Rappenau allemal. Neben den 200 Arbeitsplätzen (OB Blättgen: "Die sind mir wichtiger als Gewerbesteuer") spült der Grundstücksverkauf ein kleines Vermögen in die Stadtkasse. Für die alten Grundstücke im "Buchäcker" wurden je Quadratmeter 65 Euro verlangt. Bei 64 000 Quadratmeter für Hermes wären das 4,16 Millionen Euro.