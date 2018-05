Sinsheim. (wok) Die Badewelt schwimmt auf einer Erfolgswelle - zweifellos. Und dafür müssen natürlich auch die Angestellten stets fit im Wasser sein. Da kommt ein zwölffacher Weltmeister und zweifacher Medaillengewinner bei Olympia (Silber und Bronze) im Freiwasserschwimmen gerade recht. Thomas Lurz aus Würzburg schulte und trainierte am Freitag einen ganzen Tag lang sechs Auszubildende der Badewelt und drei Azubis der Bäderbetriebe der Stadt im Hallenbad der Badewelt. "Die schwimmen sehr gut und sind auch ziemlich fit," bewertete der Meister die angehenden Fachangestellten für Bäderbetriebe.

Mike Westphal, Ausbildungsleiter der Badewelt, sowie Andreas Uhler, Chef der Stadtwerke, die das Treiben am Beckenrand aufmerksam verfolgten, hörten’s gerne. Lurz nahm die jungen Wasserlehrlinge ganz schön ran, eine Stunde am Stück schwimmen, Technikverbesserungen inklusive, einige Motivationshilfen und das mehrmals am Tag. "Da müssen wir ganz schön Gas geben," schnaufte Tim Niklas Hockenjos, einer der Trainingsschüler. Fünf Mal pro Woche trainiert der junge Mann im Wasser, was offenbar auch nötig ist: "Als ich anfing, konnte ich mich gerade so über Wasser halten."

Wollen die jungen Menschen ihre Prüfung bestehen, müssen sie weiter ranklotzen. "Rund 50 Prozent der Prüfungsausgaben finden im Wasser statt," so Ausbildungsleiter Westphal. Schnellschwimmen, Rettungsschwimmen, Kürsprung vom 3-Meter-Brett und einiges mehr gehören dazu.

Thomas Lurz, nach Ende seiner Leistungssportkarriere 2012 Repräsentant eines bekannten Modelabels, aber auch Präsident des berühmten Schwimmvereins Würzburg 05, aus dem auch Weltmeisterin Hanna Stockbauer hervorging, hat das zwar hinter sich. Trotzdem trainiert er noch fleißig. "Jeden Tag bin ich ab 6 Uhr morgens im Wasser und ziehe meine Bahnen, fünf bis sechs Kilometer lang." Dass er alleine gegen eine Staffel der Azubis knapp gewann, versteht sich von selbst, wenn man ihn technisch sauber und locker durchs Wasser gleiten sieht.

Doch auch auf dem Trockenen hatte der Leistungssportler den jungen Leuten viel zu erzählen: von Motivation, Zielsetzungen oder Prüfungsbewältigung.