Sinsheim. (wok) Mit "Verwunderung, Unverständnis und auch Empörung" reagierten jetzt die Eltern der Drittklässler der Theodor-Heuss-Schule, deren Kinder bereits im zweiten Jahr wegen der Sanierung im Block A in die Sidlerschule ausgelagert sind. Und dies, offenbar entgegen vorheriger Zusagen, ihre gesamte Grundschulzeit über auch bleiben sollen. "Die Schulleitung hält daran fest, ohne verständliche Gründe zu nennen", heißt es in einem offenen Brief, welcher der RNZ vorliegt. In zwei Listen haben als Zeichen des Protests die Eltern der Klassen 3a und 3b den Brief unterschrieben, in dem man "eine detaillierte Analyse und Aufschlüsselung dieser Entscheidung" fordert. Außerdem will man die Umsetzung eines Alternativplans der Elternvertreter erreichen, "damit jede Klasse gerechterweise für ein- bis anderthalb Jahre ausgelagert wird."

Zunächst, so die Eltern, sei von einem Jahr Auslagerung bis zum Ende des vergangenen Schuljahres die Rede gewesen. Das wurde dann bis zum Dezember 2016 ausgedehnt und soll nun bis zum Ende der Grundschulzeit der 3. Klassen andauern. Dies sei nicht hinnehmbar, zumal die Sidlerschule gravierende Nachteile habe. So sei dort u.a. die Sicherheit gefährdet, Rettungswege nicht vorhanden, die Fürsorgepflicht nicht gewährleistet. Schuld an der unerfreulichen Entwicklung, so die Eltern, sei allein Schulleiterin Böcherer, die man im Brief zu einer demokratischen Schulpolitik auffordert.