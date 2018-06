Sinsheim. (tk) "Jetzt weiß man in Sinsheim wieder, wie viel Uhr es ist" - so sagte es gestern Oberbürgermeister Jörg Albrecht bei der Einweihung des guten Stücks. Nach gut und gerne sechs Jahren hat die Große Kreisstadt endlich wieder eine Bahnhofsuhr.

"Du schaust die Fußgängerzone rauf und hast sie im Blick. Oder Du überlegst Dir, ob’s noch für einen Espresso reicht - oder ob Du zahlen musst. Das gehört zu Sinsheim", schildert Jens-Jochen Roth vom Arbeitskreis Nahverkehr. Dem Bündnis aus Eisenbahnliebhabern und Nahverkehrsexperten ist es zu verdanken, dass das gute Stück wieder tickt. Bemühungen, es dazu zu bringen, dauern indessen schon seit dem Jahr 2011. Nachdem viele Bürger, darunter der inzwischen verstorbene Ehrenbürger und Heimatforscher Wilhelm Bauer, aber auch die RNZ sich für die Wiederbeschaffung einer Bahnhofsuhr stark gemacht hatten, war bereits 2013 schon eine beschafft. "Allerdings", sagt Roth, "war diese eine Seitenuhr, die man nicht über dem Portal hätte anbringen können." Allerdings aber auch, waren Bahnhofs- und Palmbräu-Investor Wolfgang Scheidtweiler und sein Compagnon Lionel Berger damals genauso angetan von der Uhren-Idee, wie auch das Rathaus.

Also konnte weitergesucht werden. Und im April dieses Jahrs fand Martin Baumann von den Sinsheimer Eisenbahnfreunden dann das passende Stück - "über Kontakte zu einem Dienstleistungsbetrieb, der im Auftrag der Bahn Uhren abbaut und verschrottet." Die damals völlig desolate Uhr kam nach Sinsheim, wurde begutachtet. Und mit viel Feingefühl restauriert und im Innenleben modernisiert. Zwar prangt das alte Logo der Deutschen Bundesbahn noch auf dem Ziffernblatt, zwar ist das robuste Gehäuse - kultig, irgendwie - im typischen Blau der Bundesbahn, dem "Himmelblau RAL 5015" hartlackiert. Zwar stammt die Uhr aus den 60er-Jahren. Das Innenleben wurde mit einem Digitaluhrwerk versehen.

Manche erinnern sich vielleicht noch an die Zeit, als der Bahnhof, stark heruntergekommen, vor sich hin moderte - über Jahre zeigte die Bahnhofsuhr damals nur ein und dieselbe Zeit an, war schlicht stehen geblieben. Inzwischen steuert Funk den Zeitanzeiger, dessen Signal direkt an der Frankfurter Atomuhr abgegriffen wird. Etwas Genaueres als diese Uhr gibt es also kaum, auch nicht in Sinsheim, seit Sonntag wieder ein Ort mit Bahnhofsuhr.