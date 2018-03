Die Nilgänse breiten sich in der Region aus und vertreiben die angestammten Arten. Hier im Pfühlpark in Heilbronn sind die neuen Gäste nicht mehr zu übersehen. Foto: Fritz

Von Brigitte Fritz-Kador

Sie sehen prachtvoll aus, die männlichen Nilgänse! Am Ufer des Pfühlsees in Heilbronns Pfühlpark führt der Gänserich seine acht Küken vor, plustert sich auf, zeigt stolz sein schönes, farbiges Gefieder, während die eher unansehnliche Gänsemutter laut schnatternd jeden warnt, ihrer Familie zu nahe zu kommen.

Den alten Höckerschwan beeindruckt das nicht, er zieht gelassen vorbei. Er ist alleine, seine Frau brütet gerade, wie immer auf der kleinen Insel im See. Im letzten Jahr tat das hier - nur wenige Meter entfernt - auch ein Nilgänseweibchen, da hat er dafür gesorgt, dass der Nilgansvater keinen Fuß auf das Eiland setzen konnte.

Idylle oder trügt der Schein? An Nilgänsen scheiden sich die Geister. Für viele sind sie nicht nur Feinde der heimischen Wasservögel sondern auch Landplage, u.a. weil sie Ufer und Wege verunreinigen. Nilgänse haben sich, zunächst vom Rhein kommend, in Baden-Württemberg ausgebreitet.

Schon im 18. Jahrhundert wurden sie in englischen und holländischen Parks als Ziervögel gehalten. Die erste Nilgans im Kreis Heilbronn hat Wolfgang Hellwig - er bereitet für den Ornithologischen Arbeitskreis des Nabu gerade eine Dokumentation über Nilgänse vor - im Jahr 2009 in Gundelsheim am Neckar gesehen.

Er zählt regelmäßig den Bestand, weiß, wo sie sich niedergelassen haben und brüten. In diesem Jahr zählte er bereits neun Brutstellen, es werden wohl, wie in den letzten Jahren, zwischen 20 und 25 werden. Den Gesamtbestand beziffert er mit 150 bis 200 Nilgänsen im Stadt- und Landkreis Heilbronn.

Nilgänse fand Hellwig im Landkreis u.a. auf der Nachtigalleninsel im Neckar in Lauffen, im Offenauer Klärteich, in der Ehmetsklinge im Zabergäu, beim Campingplatz in Kochendorf, am Neckar in Jagstfeld, in Heilbronn u.a. im Trappensee, im Hagenbuchersee, im Wertwiesenpark, an verschiedenen Stellen des Neckars im Stadtbereich - allerdings nicht mehr da, wo für die Buga bzw. den Neckaruferpark der 60 Meter lange Holzsteg in den Neckar gebaut wird! Seit hier Baubetrieb herrsche, habe der Bestand an Wasservögeln deutlich abgenommen, sagt Hellwig.

Auch Wintervögel würden hier nicht mehr rasten. Nilgänse sind robust, sie kennen keine Gnade, wenn es um ihr Brutterritorium geht, sie nutzen sogar Nester anderer Vögel, gelten als penetrant, biestig, aggressiv, greifen auch schon mal einen Reiher oder einen Schwan an, kommen auch Joggern und Radlern in die Quere.

Dass es im Pfühlpark nunmehr weniger Enten gibt, hat auch Hellwig beobachtet. Nilgänse dürfen inzwischen in Baden-Württemberg vom September bis Januar gejagt werden, im Heilbronner Gebiet sind 30 von ihnen abgeschossen worden. Da stellt sich die Frage: Kann man Nilgänse dann auch als Braten in die Röhre schieben? Warum nicht, sagt Hellwig, Jäger täten das ja auch mit Enten!

Wäre damit der einzige Feind der Nilgänse der Mensch? Um ihre Population im Zaum zu halten, macht Helga Mühleck vom Heilbronner Garten- und Friedhofsamt den scherzhaften Vorschlag, man könne ja auch mal einen Fuchs einschleusen, als natürlichen Feind. Wolfgang Hellwig sagt, Nilgänse seien als "eingebürgerte Art" zu betrachten.

Er habe beobachtet, dass sich z.B. Schwäne sehr wohl zu wehren wissen und es auch ein friedliches Nebeneinander gebe. Nilgänse hätten unterschiedliche Charaktere, nicht alle seien aggressiv. Wenn sie gefüttert werden, legen sie Menschen gegenüber ihre Fluchtangst ab.

Und sie sind nicht die einzigen Eindringliche. Rostgänse, wie Nilgänse zur Gattung der "Halbgänse" gehörend, stammen aus innerasiatischen Steppen. Über die Schweiz machen sie sich nun auch im Land breit, fallen vor allem in der Bodenseeregion und auf der Schwäbischen Alb unangenehm auf, weil sie sich exzeptionell vermehren und hier Eulen und Greifvögel vertreiben.