Sinsheim. (mw) Der ersten Informationsrunde in der Asylbewerberunterkunft durch Mitglieder der Weinheimer "Bürgerinitiative für dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen" sollen weitere Visiten in Wohnheimen im Rhein-Neckar-Kreis folgen. Der Besuch war von Landrat Stefan Dallinger organisiert worden.

Die Sprecher der Weinheimer BI, Helmut Raichle und Ingo Schönberg, betonten beim Pressegespräch nach dem Rundgang durch die Containerwohnanlage, dass diese Form der Unterbringung "für Weinheim nicht geeignet ist." Man könne "nicht immer die billigste Lösung anbieten."

In der Stadt an der Bergstraße, die 200 Asylbewerber aufnehmen will und in der eine oder mehrere Unterkünfte im Gespräch sind, wolle man die "Chance auf Neubeginn und neue Gestaltung von Unterkünften" nutzen. Die BI, im Dezember 2013 gegründet, sei "ins kalte Wasser geworfen" worden. Inzwischen habe bei vielen Anwohnern, die anfangs gegen diese Unterkünfte protestierten, ein Prozess stattgefunden.

Die BI habe sich viele Konzepte angeschaut. "Wir müssen etwas bei den Rahmenbedingungen schaffen", betonten die BI-Vertreter, wie wichtig Austausch und Begegnung zwischen Anwohnern und Flüchtlingen seien.

Dallinger hob die "fruchtbare Zusammenarbeit" von Kreis und Kommunen bei der Bereitstellung von Unterkünften hervor. Mit dem Bestand und geplanten neuen Kapazitäten (in Weinheim, Wiesloch) werde der Kreis die Aufnahmeverpflichtung 2014 und 2015 erfüllen.

Bei gleich bleibenden Zugangszahlen werden jedoch ab Anfang 2016 jährlich 400 bis 460 neue Unterkunftsplätze benötigt.