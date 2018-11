Von Tim Kegel

Sinsheim. Sechs Langzeitarbeitslose - zu alt, zu flippig, überqualifiziert, ängstlich, Globalisierungsopfer oder einfach nur Stotterer - fassen einen verwegenen Plan, der klappen muss: Als Stripptruppe übers Rampenlicht in bessere Tage mit mehr Geld. Stoff von "Ladies Night", dem neuen Stück der Theaterkiste nach der englischen Komödie "Ganz oder garnicht", 1997 oskarnominiert. Jetzt war Premiere. Etliche der 14 Aufführungen bis März sind schon ausverkauft.

Das Stück ist vorhersehbar - zumindest zu einem gewissen Grad (aber das macht überhaupt nichts). Offen bleibt zunächst, ob das Sextett blank zieht. Einmal, oder öfter - und wie dies die aus den Fugen geratenen Leben des bunten Männerhaufens zum Besseren wendet. Machen sie Karriere gerade wegen ihrer Makel. Als Strippertruppe, nur eben "in echt?" Aber in dieser leichten Vorhersehbarkeit liegt auch viel vom Reiz von "Ladies Night" begründet: Man amüsiert sich prächtig über einen guten Witz, über eine clevere Pointe, die man glaubt zu kennen. Aber "Ladies Night" ist kein Slapstick und schlägt sogar zeitkritische Töne an - zeigt, wie Scheidungskrieg und über das gemeinsame Kind ausgeübter Psychoterror, wie Arbeitsagenturen, Mietschulden, Trennungen oder auch nur das Alter eine schier ausweglose Spirale ins Laufen bringen.

Und dass echte Freundschaften, Mut und der Glaube an sich selbst dem allem viel entgegensetzen können: Von den Proben in der Junggesellenbude über den Drill im Nachtklub bis hin zum alles entscheidenden Abend stellt sich die unterschiedliche Männerriege der Herausforderung - und sei es nur, als "die schwabbelnden Säcke" aufzutreten, wie einer von ihnen fürchtet.

Gemeinsam werden Bedenken ausgeräumt und Ängste ausgestanden, wird Hochmut ausgekostet und Zuspruch gespendet, Lampenfieber weggequatscht, fließen Schweiß und Tränen, kommen flotte Sprüche, schlauer Humor - und das überraschende Ende - sehr glaubhaft und authentisch rüber. Mit großem Elan spielen die sechs Männer und drei Frauen - Nicole Mosdzien, Nina von Carlsburg und Tanja Gehrig; Axel Bedbur, Andy Schüle, Heiko Prasse, Walter Lederer, Abdreas Herrtwich und Endrik Ebel und allein die unpassende Schmachtfetzen-Szene mit der Wandergitarre, die Trainingsessions mit den wahrhaftig sexy Gogo-Girls aber auch die Schilderungen der Einzelschicksale hinter den Protagonisten sind den Besuch zu jeder Minute wert. Auch wer von der Theaterkiste den "großen Stoff" gewohnt ist, wird nicht enttäuscht, weil Originalität und Details en masse vorhanden sind und man ohne Reue lachen und auch grübeln - und mithoffen - kann.

"Ladies Night" war ein Wunschstück von Regisseurin Uschi Barth und ist aufwendig inszeniert. Unter anderem reißen sich die Männer ausgediente Sinsheimer Feuerwehruniformen vom - Bauch.