Waibstadt. (cba) Heute um 11 Uhr soll der Bahnübergang wieder freigegeben werden. Seit Freitag war wurde am Kreuzungspunkt S-Bahn/Epfenbacher Straße (K4179) gebaut. Der Verkehr wurde über die Bahnstraße umgeleitet.

Die Wasserrinne, die parallel zur Schienenstrecke verläuft, musste erneuert werden. Denn - verursacht durch die extreme Steigung der Epfenbacher Straße - hatten sich bei starken Regenereignissen zu viele Wassermassen angesammelt, die das ursprüngliche Ableitungsrohr schließlich nicht mehr fassen konnte.

"Der Unterbau der Gleise wurde vom Schlamm regelrecht unterspült", erklärt Jan Clont, der im Auftrag der Deutschen Bahn für die Sicherheitsaufsicht zuständig ist.

Das ehemals zehn Zentimeter dicke Rohr wurde ausgewechselt: 28 Zentimeter Durchmesser misst die Ableitung nun. Das Wasser, das sich an der steilen Epfenbacher Straße ansammelt und am Bahnübergang mündet, soll damit nun komplett gefasst, die Schienentrasse besser vor Unterspülungen und Überschwemmungen geschützt werden. Jan Clont erklärt die Problematik, die durch die zu klein dimensionierte Abwasserleitung entstanden war: "Durch die Vibrationen der Züge wurde der Schotter im Unterbau regelrecht zermahlen". Zahlreiche Schlammstellen seien so entstanden: "Hätte man das nicht repariert, wäre spätestens in einem halben Jahr die Erneuerung der Gleise erforderlich gewesen".

Zudem sei um die Abwasserrinne herum schlecht geteert gewesen, berichtet Jan Clou.

Während der Bauarbeiten, die von der Firma KSG aus Dresden ausgeführt wurden, war der Sicherheitsdienst damit beauftragt, den Bahnübergang für die Fußgänger durchgängig zu halten. Die Schranke war außer Betrieb. Bahnübergangsposten regelten den Übergang für die Passanten. Auch die Baggerarbeiten mussten so koordiniert werden, dass sie den planmäßig verlaufenden Schienenverkehr nicht beeinträchtigen.

Am neuralgischen Kreuzungspunkt von Straßenverkehr, Fußgängern und S-Bahn, Ampeln und Bahnschranke, direkt an der stark frequentierten Neidensteiner Straße (L549), mussten also Bauarbeiten und die Logistik so koordiniert werden, "dass wir den Verkehr nicht behindern und der Verkehr uns nicht behindert", so Jan Clont.

Die Schranke war seit gestern, 15 Uhr wieder in Betrieb. Heute ab 11 Uhr soll der Verkehr wieder planmäßig funktionieren. Und in Sachen Entwässerung? "Da ist jetzt für die nächsten zehn Jahre Ruhe", versichert Jan Clont.