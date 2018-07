Sinsheim. (mw) An den neuen Fahrrad-abstellanlagen mit Glasüberdachung wird derzeit auf der Ost- und Westseite des Sinsheimer Hauptbahnhofs gearbeitet. Beide Fahrradunterstände werden mit einer Beleuchtung ausgestattet. Der mit Glasdach versehene Fahrrad-Stellplatz an der östlichen Bahnhofsseite wurde hinter dem Gebäude platziert, in dem der Aufenthaltsraum für Busfahrer eingerichtet ist. Der künftige Fahrradunterstand auf der Westseite grenzt an den Zaun, der den Pkw-Parkplatz Ladestraße von den Gleisanlagen abtrennt. Von beiden Anlagen gelangt man auf kurzem Weg zu Bahnhof und Bahnsteigen.

Die Stahl-Glas-Konstruktion ist mit soliden Fundamenten fest im Boden verankert. Insgesamt bieten die überdachten Stahlkonstruktionen 50 Zweirädern Platz. Die Stadt Sinsheim hat als Auftraggeber für die Rad-Unterstände 50.000 Euro investiert. Laut Oberbürgermeister Jörg Albrecht floss zudem ein Zuschuss des Landes aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz.

Der Stadt war es wichtig, zusätzliche Abstellplätze für Räder am Bahnhof einzurichten, so erklärte der Rtahauschef. Die blauen abschließbaren Radcontainer bleiben bestehen und sind weiter nutzbar.