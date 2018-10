Vielseitig nutzbar ist die Sporthalle neben der Grundschule. Am Freitag nächster Woche wird sie mit einem bunten Programm und einem Tag der offenen Tür eingeweiht.

Sinsheim. (kel) Genau vor einem Jahr war die Grundsteinlegung, jetzt ist die neue Schul- und Vereinssporthalle in Hoffenheim fertig. Rund sieben Millionen Euro hat der zweistöckige Bau gekostet - aber nicht die Stadt, sondern die Dietmar-Hopp-Stiftung, die die Halle der Kommune als Schenkung zum weiteren Betrieb überschreibt. So billig dürfte selten eine Stadt an einer Vorzeige-Einrichung des Sports gekommen sein.

Vielfältig nutzbar mit Spielfeldern für alle möglichen Ballsportarten und tauglich für höherklassige Wettkämpfe - nach diesen Vorgaben hat der Walldorfer Architekt Thomas Vorfelder das Projekt umgesetzt. Neben der Schule am Großen Wald, wo vor gut einem Jahr die alte, stark sanierungsbedürftige Halle stand, wuchs ein Neubau aus zwei Gebäudeteilen hoch. Die Sporthalle mit dem Tonnendach misst 45 auf 25 Meter. Im Erdgeschoss liegt eine kleinere Halle mit einem Kunstrasenfeld für den Fußballnachwuchs, mit einer Sprintmessstrecke und einem Bereich für Kraft- und Koordinationstraining; die große Dreifelder-Halle im Obergeschoss ist mit einer Höhe von acht Meter multifunktional für alle Sportarten nutzbar. Es gibt sogar eine ausfahrbare Kletterwand. Das Nebengebäude mit Flachdach beinhaltet Foyer, Geräte- und Umkleideräume sowie Sanitäranlagen und Versorgungsräume. Das geräumige Foyer mit großer Glasfront und Küche ermöglicht die Durchführung von Schul- und Vereinsveranstaltungen. Die gesamte Anlage ist barrierefrei.

Genutzt werden soll die Halle von den Hoffenheimer Schülern, den Kindern der Kindergärten, den örtlichen Sportvereine sowie die Jugendmannschaften der TSG 1899 Hoffenheim. Die Stadt Sinsheim lädt am Freitag, 26. September, 14 bis 18 Uhr alle Interessierten zur Einweihung ein. Die örtlichen Vereine, der evangelische und städtische Kindergarten, die Ballschule Heidelberg und viele andere werden die Besucher an diesem Nachmittag mit einem bunten Programm unterhalten. Für Kinder werden verschiedene Mitmachaktionen und Spielecken angeboten. Einen Blick hinter die Kulissen der neuen Sporthalle gibt es ab 14.30 Uhr stündlich in einer Führung.