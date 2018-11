Neidenstein. (bju) Kuchen kann so viel mehr sein als "nur" ein Kuchen. Spätestens, wenn Nina Walter mit Mehl, Zucker, Fondant und anderen Backzutaten in ihrer Küche hantiert, ihr "Werkzeug" herausholt, sechs bis zehn Stunden für ihr leckeres Kunstwerk benötigt und dann das Endergebnis sieht, muss man diesen Satz unterstreichen. 2002 hat sie ihr aktuell größtes Hobby neben dem Joggen für sich entdeckt. "Aber so richtig ist es erst in diesem Jahr los gegangen", erzählt die zweifache Mutter, die tagsüber bei der Sinsheimer AVR für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Für Freunde und Verwandte entstehen dabei echte Kunstwerke, die für die Beschenkten "maßgeschneidert" sind. "Mir macht es Riesenspaß Hobbys oder Lieblingsfiguren mit Zuckermasse zu modellieren." Seien es die Umrisse der Insel Sylt, 60 handgeformte Rosen, ein "Hollister"-T-Shirt oder Figuren des Disney -Films "Die Schneekönigin", auf jeden Fall ist jeder Kuchen originell, außergewöhnlich und ein Unikat. Ihr Sohn kam zum 13. Geburtstag in den Genuss einer "M&M-Torte". "Eine Schokotorte mit einer Himbeerwickeltorte und oben ist Zitronenkuchen mit Zartbitter-Ganache verarbeitet. Alles wieder umhüllt mit einer Yogurette-Ganache", erzählt Nina, die von den Leckereien nicht naschen darf. Zucker und einige Getreidesorten seien für ihren Stoffwechsel schädlich. "Aber anschneiden muss die Torten immer ich, weil sich keiner traut und sie nicht kaputt machen will", erzählt sie schmunzelnd.

14 Tage Vorlaufzeit benötigt sie, um ihre "süßen" Ideen in Form zu bringen. Dann weiß auch die Familie Bescheid, dass die Küche für einige Zeit zum Atelier wird. In ihren Anfängen hat sie Fußball-, Schultüten-, oder Konfirmationstorten kreiert. "Irgendwann habe ich hier und da unglaubliche Torten gesehen und gedacht: Das versuche ich mal." Seitdem sei ihr Smartphone voll mit Bildern von möglichen Motiven oder Ideen, sozusagen ihr Kreativspeicher: "Aber gegen andere Kunstbäcker bin ich ein kleines Licht." Bei der Feinarbeit für ihre Torten, wie der Umgang mit den Lebensmittelstiften oder Glättungen, sei sie noch zu ungeduldig. "Da muss ich noch dran arbeiten", und zeigt auf den Schriftzug einer Haribo-Torte, die wie die gleichnamige Gummibärentüte aussieht. Doch dieses Kunstwerk landete sogar im Mitarbeiterheft des Süßwarenunternehmens. "Freunde haben gesagt, ich solle denen doch mal ein Foto schicken." Die waren begeistert von der "leckeren Kopie" und fragten an, ob sie es abdrucken könnten. Als Dankeschön gab es ein Haribo-Paket, sehr zur Freude der Kinder. Für den originalen Schriftzug habe sie Stunden gebraucht, denn bei ihr sei alles Handarbeit. Auch die "M&M-Torte" sorgte für ein Dankeschön der bekannten Firma.

In den sozialen Netzwerken gebe es einen regen Austausch für die Tortenkunst, die aktuell im Trend liege. "Auch in den Supermärkten kann man immer mehr spezielle Zutaten kaufen, die es früher nicht gab." Für sie sei wichtig, dass man ihre Torte komplett verzehren könne und somit keine Plastikfiguren in Frage kämen. Und, "es soll ein Hobby bleiben, auch wenn ich schon viele Anfragen für Tortenaufträge bekommen habe." Auf jeden Fall seien die Möglichkeiten bei Torten unendlich und "gar nicht so schwierig, wie es aussieht." Ein solch zugeschnittenes Kunstwerk für den Beschenkten sei doch eine schöne und originelle, wenn auch kurzweilige Erinnerung. Und diese liegt denjenigen eventuell sogar noch lange im Magen.