Neidenstein. "Dass über Neidenstein die Sonne lacht, liegt nicht nur am sonnigen Gemüt des neuen Bürgermeisters Frank Gobernatz", fasste der SPD-Landtagsabgeordnete Thomas Funk seinen Eindruck nach einem Antrittsbesuch im Burgdorf zusammen. Die Kraichgaugemeinde habe ihre Hausaufgaben gemacht und sieht sich für die kommenden Herausforderungen gut gerüstet. Wie Funk erfuhr betrifft dies nicht nur die gute Infrastruktur mit Nahversorgung, Ärzten und Gastronomie sondern auch ein reges Vereinsleben, das auch kennzeichnend sei für das gute Miteinander im Dorf.

S-Bahnanbindung und die Betreuungsangebote für Kleinkinder sind weitere Pluspunkte, war sich Funk mit dem Bürgermeister einig. Auch die schulische Versorgung bereite keinerlei Sorgen, "insbesondere da mit dem G9-Gymnasium in Neckarbischofsheim sowie der Gemeinschaftsschule Bammental zwei Einrichtungen in der Nähe liegen, "die beide von der neuen Bildungspolitik im Lande profitieren", so Thomas Funk.

Zufrieden zeigte sich der Rathauschef auch mit der aktuellen Haushaltslage. Denn auch für freiwillige Aufgaben der Gemeinde, wie das Angebot der Gemeindebücherei, sind Mittel vorhanden. Dies alles zu erhalten und einiges zu verbessern ist das Ziel der Gemeinde. Funk sagte dabei seine Unterstützung zu und wünschte dem Bürgermeister ein gutes Händchen bei der Erschließung des Neubaugebietes "Unter dem Galgenberg", welches Familien ein Zuhause im schönen Burgdorf bieten soll.

Weitere Themen des ausführlichen Gesprächs waren die Kooperation mit den Nachbargemeinden sowie der Tourismus. Gobernatz lobte den gut funktionierenden Stadtbus und verwies auf die "Neue Straße", die bald schon saniert werden soll und damit ihrem Namen wieder alle Ehre machen wird.

Als einziger Wermutstropfen kam zuletzt noch die Situation bei der Firma Umdasch, dem größten örtlichen Arbeitgeber, zur Sprache. Dort stehen nach Umsatzrückgängen Arbeitsplätze auf dem Spiel. Soweit es in seiner Macht stehe, will sich der Bürgermeister für den Erhalt der Arbeitsplätze einsetzen einsetzen, zumal die Firma nach wie vor in der Gewinnzone ,fährt', wie es hieß.

Das Angebot des Abgeordneten zu einem gemeinsamen Firmenbesuch beim Hersteller von Ladeneinrichtungen wurde vom Bürgermeister jedenfalls gern gehört. "Der Kontakt zu den Gemeinden ist mir sehr wichtig", unterstrich Funk. Daher dankte ihm Bürgermeister Gobernatz für das konstruktive Gespräch: "Ich freue mich über das gute und offenen Miteinander und auf die künftige Zusammenarbeit".