Neidenstein. (bju) Der letzte Wortbeitrag aus dem Gremium war wohl der größte Aufreger in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Hans-Dieter Kretzler zeigte ein Bild der Neidensteiner Burg im Sonnenuntergang inklusive Silhouette der katholischen Kirche. Jenseits der Romantik geht’s aber um Politik: "Die NPD Sinsheim benutzt dieses Bild als Titel auf ihrer Facebook-Seite." Zusätzlich kann man den Satz "Weil es unsere Heimat ist" in großen Lettern lesen. FDP-Mitglied Kretzler bat die Verwaltung, etwas über rechtliche Schritte in Erfahrung zu bringen, um möglicherweise gegen diese Darstellung vorzugehen. Es handelt sich zwar um eine eigene Aufnahme der Organisation, "aber das ist sicher keine gute Werbung für unser Burgdorf und könnte falsch interpretiert werden."

Während einige Gemeinderäte für eine Nachfrage beim Landratsamt oder einem Anwalt plädierten, möchten andere darum "nicht zu viel Wind machen. Damit schenke man diesen Leuten zu viel Beachtung. Andererseits soll Neidenstein auch nicht als Hoch-"Burg" der rechtsextremen Szene gelten, was bei der ersten Betrachtung des Bildes in diesem sozialen Netzwerk suggeriert werden könnte. Nach RNZ-Recherchen ist gegen diese Form der Bildwerbung rechtlich wohl nicht viel zu machen. Die Burg ist zwar in Privatbesitz, aber doch Teil des historischen und damit "öffentlichen" Ortsbildes und demgemäß fotografisch öffentlich nutzbar. Wenn das Foto zum Beispiel einen Straftatbestand als Werbung für eine verbotene Partei verwirklichen würde, sähe die Rechtslage anders aus. Solange die NPD aber nicht verboten ist, wird man eine allgemeine Werbung für sie kaum angreifen können.

Rechtsanwältin Barbara Faaß aus Eschelbronn sieht im Hinblick auf die Fotografie jedenfalls keine Chance auf einen Unterlassungsanspruch der Gemeinde. Einzige, aber nur eine kleine Chance sehe die Rechtsanwältin im Hinblick auf die Nennung des Ortsnamens Neidenstein im Bild, da sich ein Durchschnittsbeobachter auf Facebook schon fragen könnte, ob denn das Burgdorf etwas mit der NPD zu tun habe, so Faaß gegenüber der RNZ. "Ob das bei Gericht durchgehen würde, ist allerdings fraglich." Verständnis für die Empörung hat auch das Neidensteiner Urgestein Helmut Beck, der auf seiner eigenen Facebook-Seite auch schon mal mit dem Burgmotiv als Titelbild an seinen Heimatort erinnert. "Neidenstein als Heimat der NPD darzustellen ist ebenso absurd wie auch völlig abwegig und nicht begründbar", so Sinsheims ehemaliger Bürgermeister. Er empfiehlt aber, auf "größere Gegenreaktionen" zu verzichten, um den Verursachern dieser Sache nicht noch zu einer Basis für Gegendarstellungen zu verhelfen, riet Beck.