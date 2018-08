(rnz) Noch wenige Tage, dann ist die Kalistraße Geschichte. Das etwa 500 Meter lange Stück am Neckar entlang über das Bundesgartenschaugelände wird am Samstag, 15. Juli, ab 17 Uhr, aus dem Verkehrsnetz genommen und danach zurückgebaut.

Statt Straße wird sich dort bald der Neckaruferpark mit der Neckarpromenade entfalten. Vorher aber inszenieren der in der ganzen Welt aktive Urban-Spaces-Künstler Willi Dorner und die Fotografin Lisa Rastl in Zusammenarbeit mit dem Theater Heilbronn und der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH auf einem letzten Stück Straße eine künstlerische Aktion.

Dorner arrangiert Menschengruppen auf dem sich verändernden Gelände zu surreal anmutenden Installationen und dokumentiert in diesem Prozess unwiederbringliche Momente der Entwicklung des Buga-Geländes. Am Mittwoch, 19. Juli, um 17.30 Uhr besetzt Dorner ein Stück Kalistraße mit Menschen, die auf Stühlen sitzen. Lisa Rastl begleitet die Aktion "Stages of Transition" fotografisch. Dafür sucht der Aktionskünstler noch Teilnehmer. Wer mitmachen möchte, meldet sich per E-Mail: Michaela.Ruof@buga2019.de oder kommt am 19. Juli einfach vorbei. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr am Europaplatz/Bleichinselbrücke. Die Aktion ist die dritte in einer Reihe, die Dorner im Rahmen von "Stages of Transition" auf dem Buga-Gelände verwirklicht. Im vergangenen Sommer arbeitete er mit Menschen in den Baugruben der Stadtausstellung Neckarbogen innerhalb des Buga-Geländes. Im Mai wählte er die Rohbauten als Kulisse für spektakuläre Aktionen mit Tänzern und Bürgern Heilbronns. Zur Buga will er die Fotos in einer Ausstellung zeigen.