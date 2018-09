Noch ist es ein städtebaulicher Entwurf. Doch wenn in ein paar Monaten der formale Marathon durchexerziert ist, geht es an die Erschließung.

Von Christiane Barth

Neckarbischofsheim. Häuslebauer können aufatmen: Die Stadt hat die Erschließung ihres neuen Baugebietes jetzt auf den Weg gebracht. Bis zum Zieleinlauf des bürokratischen Marathons gehen allerdings noch ein paar Monate ins Land. Mit dem Baubeginn kann dieses Jahr wohl nicht mehr gerechnet werden.

"Der Bedarf nach Bauplätzen ist da, die Anrufe im Rathaus häufen sich", so Julia Weide vom Ordnungsamt. Doch die Stadt hat keinen Baugrund mehr anzubieten. Es bestehen zwar noch einige Baulücken innerhalb der bestehenden Wohngebiete in privater Hand. "Aber die Eigentümer wollen in der heutigen Zeit nicht verkaufen", so Julia Weide. Der Gemeinderat schickte jetzt die Formalitäten zum Bebauungsplanverfahren auf den Weg: Der Entwurf wird jetzt ausgelegt, die Träger öffentlicher Belange werden konsultiert, vermutlich in der Mai-Sitzung können die Änderungswünsche in das Planungsprozedere eingepflegt werden.

Nach Aufstellungs- und Satzungsbeschluss kann die Stadt ihr neues Baugebiet im Gewann "Unter dem Linsenkuchen", ein knapp drei Hektar großes Areal östlich des 2008 erschlossenen Baugebiets "Eichertstal" in Richtung Flinsbach (nördlich des Stadtzentrums) in Angriff nehmen und "sinnvoll fortsetzen". Südausrichtung, leichte Hanglage, unkomplizierte Erschließung: Das Gelände, derzeit noch als Außenbereich eingestuft, ist prädestiniert für die Wohnbebauung, stellte der Planer, Lars Petri vom Büro Pröll-Miltner in Karlsruhe, fest. Ein Wohngebiet also mit besten Voraussetzungen und auf sonnenbeschienenem Präsentierteller.

Das artenschutzrechtliche Abscannen ist gelaufen. Fazit der Voruntersuchung: Die Feldlerche hat längst Anspruch erhoben auf ein Stück des "Linsenkuchens" und soll nun mit speziellen Schutzmaßnahmen unterstützt werden.

Dass der Bedarf nach weiterem Wohngebieten besteht, ergibt sich auch aus der Statistik. Gemäß der Prognose des Statistischen Landesamtes wird die Einwohnerzahl von Neckarbischofsheim bis zum Jahre 2025 auf 4300 Bürger ansteigen. "Aus diesem Grund ist auch in Zukunft von einer hohen Nachfrage nach Wohnbauplätzen auszugehen", stellt der Planer fest.

Parallel zum Bebauungsplanverfahren soll auch der Flächennutzungsplan an das Vorhaben angepasst werden, denn das Plangebiet ist darin noch nicht als Wohnbaufläche definiert. Die Stadtplanung geht jedoch nicht nur in die Expansion, auch die innerörtliche Nachverdichtung soll vorangetrieben werden. "Allerdings handelt es sich hierbei um einen langfristigen Prozess, der durch vielfältige Eigentumsstrukturen erschwert wird", stellt der Planer fest.