Neckarbischofsheim. Die Stadt moniert unwürdige Zustände auf dem Friedhof. Demnach gingen in jüngerer Vergangenheit im Rathaus vermehrt Beschwerden über den Zustand einiger Gräber auf dem Friedhof Neckarbischofsheim ein. Bei einer Besichtigung des Friedhofes durch kommunale Mitarbeiter habe sich bestätigt, dass sich einige Gräber nicht in dem in der Friedhofssatzung geforderten Zustand befänden. Teilweise sind Grabstätten von Unkraut und Wildwuchs überwuchert.

Die Friedhofssatzung schreibt vor, die Gräber würdevoll herzurichten und dauernd zu pflegen. Auch verwelkte Kränze und anderer welker Grabschmuck sind entsprechend auf dem Friedhof zu entsorgen. Weiterhin ist laut Stadt darauf hinzuweisen, dass Kulturbegleitpflanzen wie beispielsweise Löwenzahn und Disteln nicht unkontrolliert auf oder auch zwischen den Gräbern wachsen dürfen und zurückgeschnitten oder anderweitig beseitigt werden müssen. Die Friedhofssatzung kann auf der Homepage der Stadt Neckarbischofsheim oder im Rathaus eingesehen werden.

Darüber hinaus weist die Stadtverwaltung Neckarbischofsheim nochmals auf die geforderte Standsicherheit der Gräber hin, die gefährdet ist, wenn ein Grab mit einem gelben Aufkleber mit entsprechender Beschriftung gekennzeichnet ist. Eine ganze Reihe Grabsteine wurde dermaßen markiert und zeigen Handlungsbedarf an. Der Friedhof soll auch in Zukunft seiner Rolle als würdevoller Platz der Andacht und Trauer gerecht werden kann, heißt es abschließend.