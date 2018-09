Neckarbischofsheim-Untergimpern. Nachdem vor einiger Zeit der einzige Briefkasten in Untergimpern wegen Umbauarbeiten von seinem Standort in der Mühlstraße entfernt wurde und die Stadtteilbewohner auf Annahmestellen in Obergimpern oder Helmhof ausweichen mussten, ist nun wieder eine gelbe Box in den Ortsteil zurückgekehrt.

Nach erfolgreicher Standortsuche durch die Deutsche Post AG in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung wurde der Briefkasten zunächst an der Ecke Rathausstraße/Mühlstraße an einer dortigen Straßenlaterne aufgehängt. Dieser Standort wurde jedoch nur vorübergehend gewählt. Geplant ist nach Angaben der Stadtverwaltung die Aufstellung eines fest montierten Briefkastens auf dem Gelände des neuen kommunalen Kindergartens in der Rathausstraße.

Sobald im nächsten Jahr der Neubau abgeschlossen sein wird, wird der Briefkasten dort angebracht werden, hieß es. Aktuell ist die Briefzustellung ohnehin nachrangig: Zwar werden die Briefkästen geleert, aber die Zustellung verzögert sich aufgrund des anhaltenden Postlerstreiks.