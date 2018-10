Neckarbischofsheim. (kel) Wenn der Rosenbach hinter dem Schlosspark ein paar Meter verlegt und breiter ausgebaut wird, kann man sich drei Hochwasserdämme in den Seitentälern des Oberlaufs sparen. Einziges Manko: Auch die Umbettung des Bachs, der zwischen Sinsheimer Straße und der Einmündung in den Krebsbach meist als Rinnsal an Äckern und Gärten vorbei plätschert, wird nicht billig - weil nämlich drei neue Brücken gebaut werden müssen. Der Gemeinderat stimmte jetzt dennoch zu und schloss damit eine insgesamt achtjährige Planungs- und Genehmigungsphase ab. Noch in diesem Jahr sollen die Bagger der Firma Hauck anrücken.

Als Stadträtin Karin Bender in der Beschlussvorlage die Summe las, die die Kommune für Bach und Brücken zahlen soll, ist ihr "ganz schlecht geworden": Binnen eineinhalb Jahren hat sich sich das Projekt nämlich zwischen Kostenschätzung und Ausschreibungsergebnis um etwa 20 Prozent verteuert. Dass ursprünglich der Aufwand für die Brücken anders kalkuliert worden sei, wie Gerold Werner, Geschäftsführer des Hochwasserschutzzweckverbands Elsenz/ Schwarzbach erläuterte, war nur ein schwacher Trost. Das Gedankenspiel, die Bachverlagerung zunächst erneut auf Eis zu legen und auf ein günstigeres Ausschreibungsergebnis zu spekulieren, wurde schließlich verworfen - auch weil die Ingenieure des Planungsbüros Willaredt in dieser Hinsicht nicht allzu viele Hoffnungen machen wollten.

Ingesamt wird das Vorhaben mit rund 620.000 Euro zu Buche schlagen. Den Löwenanteil finanziert das Land mit dem Standard-Zuschuss von 70 Prozent (aber nur für den Hochwasserschutz). An der Stadt bleiben 245.000 Euro hängen, wobei Bürgermeisterin Tanja Grether noch eine zusätzliche Förderung aus dem Sanierungsprogramm erwartet, die die Belastung senken soll.

Der größere Rosenbach wird nach Einschätzung von Gerold Werner beinahe fünfmal so viel Wasser aufnehmen können wie das jetzige Bächlein. Dafür wird der Wasserlauf ab dem früheren Gänsgarten einige Meter nach links verschwenkt und der dann verbreiterte Fußweg, der zum Wirtschaftsweg deklariert wird, auf die rechte Seite verlegt. Weg und Bach tauschen dann wieder die Seiten in Höhe des Schlossparkeingangs. Der bisherige Fußgängersteg an der Sinsheimer Straße wird überflüssig, die kleine Sandstein-Querung an der Nord-West-Ecke des Schlossparks wird ersatzlos gestrichen - bleiben also drei von bisher fünf Übergängen, die allerdings neu angelegt werden müssen, um die Durchlasshöhe zu verbessern. Die teuerste Brücke ist jene an der Sinsheimer Straße, die für den Schwerverkehr ertüchtigt werden soll, verbreitert wird und außerdem einen Fußgängerweg erhält. Die beiden anderen Übergänge sind als Stahlkonstruktionen gedacht.

Wie der Anliegerverkehr in die Wohngebiete westlich des Rosenbachs während der mindestens einmonatigen Brückenarbeiten gelangen soll, bereitete Stadtrat Norbert Benz Kopfzerbrechen. Als Zufahrtsalternative bleibe faktisch nur der Bitzweg, lieferte Bauamtsleiter Jürgen Böhm die vom Fragesteller wohl erwartete Antwort. Benz' Anregung, dann doch vielleicht im Vorfeld die als Umleitung gern genutzte Schlaglochpiste zu sanieren, ging in der weiteren Debatte allerdings unter.