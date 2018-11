Neckarbischofsheim. (kel) Das Land billigt der Bahnstrecke zwischen Neckarbischofsheim-Nord und Hüffenhardt "Entwicklungspotenzial" zu und wird deshalb die für die Touristikbahn genutzte Linie künftig im Rahmen eines Schienenwegesicherungsprogramms fördern, "selbst wenn dort derzeit kein regelmäßiger Personen- und Güterverkehr stattfindet". Insbesondere für Instandhaltungsmaßnahmen an Schienen, Weichen, Brückenbauwerken sowie Anlagen der Leitungs- und Sicherungstechnik werde es Fördergelder geben. Außerdem könnten Baumaßnahmen an Bahnübergängen zur Verbesserung der Sicherheit sowie des Verkehrsflusses im Rahmen des Entflechtungsgesetzes und des Eisenbahnkreuzungsgesetzes bezuschusst werden. Das hat jetzt Verkehrsminister Winfried Herrmann auf eine Anfrage der beiden CDU-Landtagsabgeordneten Elke Brunnemer (Sinsheim) und Friedlinde Gurr-Hirsch (Eppingen/Bad Rappenau) hin zugesichert. Die Nachricht dürfte bei den fünf Anrainergemeinden der Strecke auf offene Ohren stoßen: Gerade die Kosten für die Infrastruktur und für eventuelle Nachbesserungen an den Bahnübergängen hatten bis zuletzt in den Kommunen für Stirnrunzeln gesorgt und vor allem in Siegelsbach Skepsis hervorgerufen. Inzwischen aber ist die Finanzierungsvereinbarung in trockenen Tüchern. Zum 1. Oktober kann damit die Erms-Neckar-Bahn (ENAG) den Betrieb übernehmen.

Zurückhaltend indes ist das Verkehrsministerium, wenn es um die künftige Rolle des Bähnles für den Zubringer- und Schülerverkehr geht, die ebenfalls von den beiden Abgeordneten hinterfragt worden war. Was die Förderung zur Wiedereinführung des Schülerverkehrs anbelangt, so verweist das Ministerium auf die Verantwortung der beteiligten Gemeinden: "Das ist Angelegenheit der kommunalen Selbstverwaltung". Außerdem seien weder Unterstützungen von zusätzlichen Personentransportleistungen noch die Förderung zur Einrichtung von Güterverkehr möglich - zumal auch derartige Zusatzleistungen vom Land gar nicht bestellt seien. "Der Zweck der Förderung von Entwicklungsbahnen aus dem Schienenwegesicherungsprogramm ist der Erhalt und die Sicherung von Eisenbahnstrecken allgemein. Weitergehende Fördermöglichkeiten sind nicht gegeben", heißt es in der Antwort auf die kleine Anfrage. Möglich sei die Einrichtung einer Holzverladung, allerdings müssten dazu, etwa in Hüffenhardt, öffentliche Straßen in Anspruch genommen werden. Für den Bau einer Verladestation sei die Förderung durch das Land grundsätzlich möglich.

Schwieriger dürfte es für die Kommunen werden, Geld aus Tourismus-Fördertöpfen abzuzweigen. Das liegt zum einen an formellen Vorgaben (keine Mittel für private Vereine), aber auch am bislang fehlenden touristischen Entwicklungskonzept. Eine Hürde dürfte auch sein, dass keine Anliegergemeinde über ein so genanntes Prädikat (beispielsweise Kurort) verfügt. Dass Obergimpern zur Kurstadt Bad Rappenau gehört, dürfte kaum genügen.

"Zur langfristigen Sicherung der Krebsbachtalbahn bedarf es eines nachhaltigen Nutzungskonzepts aller Beteiligten", fordern Elke Brunnemer und Friedlinde Gurr-Hirsch als Quintessenz der Antwort aus Stuttgart. So könne beispielsweise die Wiedereinführung des Schülerverkehrs oder die Einrichtung einer Holzverlademöglichkeit zu einer Steigerung der Auslastung beitragen. "Auch im Nahverkehr und in der Ansiedlung neuer Firmen im ehemaligen Bundeswehrdepot in Siegelsbach liegen Chancen", meinen die Abgeordneten.