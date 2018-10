Neckarbischofsheim. Nach Ausstellungen mit Werken von Andy Warhol, Günther Uecker oder Armin Mueller-Stahl holt das Atelier Dieter Trub zum nächsten galeristischen Paukenschlag aus: Gezeigt werden diesmal Grafiken und Unikate von Horst Eckert. Horst Eckert? Hinter diesem bürgerlichen Namen verbirgt sich der als Janosch weltbekannte Illustrator und Autor. Seine Werke sind vom 11. Dezember bis 15. Januar im früheren Fabrikgebäude in der Bürgermeister-Neuwirth-Straße zu sehen. Die Vernissage ist am 11. Dezember, 16 Uhr, mit einer Einführung durch die Kunsthistorikerin Yvonne Weber.

Kein deutscher Schriftsteller und Illustrator hat Kinder (und heutige Erwachsene) so geprägt wie Janosch mit seinen Kinderbüchern wie "Oh, wie schön ist Panama" oder "Post für den Tiger". Neben seiner Tätigkeit als Autor ist Janosch als freischaffender Künstler tätig. Seine Zeichnungen, Illustrationen und Geschichten wurden nicht nur mit Literaturpreisen, sondern auch mit zahlreichen Kultur-, Kunst- und Filmpreisen ausgezeichnet. Der künstlerische Anspruch auch in der Illustration von Janosch ist bis heute sehr ausgeprägt. Sein unverwechselbarer Stil ist in Radierungen, Aquarellen auf Papier und Leinwandarbeiten erkennbar. Seine Werke sind voll humoristischer Details, die aber auch Kritik an der Gesellschaft zum Thema haben. Seine Farben unterstützen die jeweilige Thematik und haben starken Symbolcharakter. Ein wichtiges Element ist die Sprache: Gedanken, Sprüche und Konversationen sind in die Bildkomposition mit eingebunden, als Teil des Ganzen.