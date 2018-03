Am Zaun zum bisher bewirtschafteten Grundstück: Rosemarie und Peter Oser liegen im Clinch mit der Stadt, die nebenan den neuen Kindergarten bauen will. Foto: Keller

Von Günther Keller

Neckarbischofsheim-Untergimpern. Der eine will nicht raus, die andere unbedingt rein. Ein 200 Quadratmeter großes Grundstück in der Ortsmitte sorgt für einen eskalierenden Streit zwischen dem Nachbarn, der das Areal weiter als Garten nutzen will, und der Stadt, die das Gelände als Spielplatz für den neuen Kindergarten braucht. Inzwischen hagelte es Strafanzeigen gegen städtische Bedienstete wegen Hausfriedensbruch, Diebstahl und Sachbeschädigung. Das Rathaus konterte mit einer Zwangsräumung und ließ die Gerätschaften, darunter ein Plexiglas-Treibhaus und eine Kinderrutsche, vom umstrittenen Grundstück in den Bauhof schaffen - und verlangt jetzt zehn Euro pro Tag als "Aufbewahrungsentgelt". Peter Oser, der Nachbar, denkt nicht daran, klein beizugeben: "Jetzt geht es ums Prinzip". Zahlen will er natürlich nicht.

Seit zwölf Jahren nutzen Peter und Rosemarie Oser samt Kindern und Enkeln das Grundstück direkt neben ihrem Haus in der Rathausstraße. Und zwar kostenfrei, weil sich wohl auch für den Eigentümer kein anderer Verwendungszweck auftat. Als die Stadt im September dann die Flurstücke 60 und 63/1 kaufte, um das Areal für den geplanten Kindergarten zu vergrößern, begannen die Probleme. Die Kommune als neue Eigentümerin habe ihm umgehend bedeutet, er solle das Grundstück frei machen. "Aber bis heute kam keine Kündigung von der Stadt", beklagt Oser. Als Pächter habe er ein Nießbrauchsrecht und könne das Areal bis zum Ablauf der ordnungsgemäßen Kündigungsfrist nutzen.

Mit dieser rechtlichen Einschätzung bewegt sich der Obst- und Gemüsehändler allerdings auf dünnem Eis: Weil Oser keinen Pachtzins zahlen muss, dürfte die Grundstücksnutzung wohl eher auf Leih- statt auf Pachtbasis zu begründen sein - und dann kann der Nießbrauch ohne Kündigungsfrist beendet werden. So sieht es nicht nur das Bürgerliche Gesetzbuch vor, so sieht es auch Bürgermeisterin Tanja Grether, von Haus aus Juristin und wenig geneigt, vom bisherigen Kurs abzuweichen: "Wir sind lange geduldig geblieben und haben ein halbes Jahr Zeit gegeben, um das Grundstück zu räumen". Außerdem habe man Oser mehrere Gesprächsangebote gemacht, war mit Stadträten vor Ort, und habe ihm auch Hilfe bei der Lösung seiner Parkprobleme signalisiert, aber ein Entgegenkommen sei nicht erkennbar gewesen: "Mir wurde die Tür vor der Nase zugeschlagen", berichtet die Stadtchefin.

Offenbar sind es vor allem atmosphärische Störungen, die eine Befriedigung der Händel erschweren. Dass ihm die Stadt schriftlich bescheinigte, "kein Betretungsrecht" mehr für das Grundstück, auf dem er zwölf Jahre lang ein und aus ging, zu haben, nimmt Peter Oser dem Rathaus übel. Dazu passe, dass die Stadt ausgerechnet dann das Grundstück räumte, als er auf dem Markt war: "Die haben einfach alles über die Mauer geschmissen", sagt er, und sogar das Gartenwerkzeug mitgenommen. Die Tochter hat alles geknipst. Andererseits sieht sich auch Bürgermeisterin Tanja Grether brüskiert, weil man "sehr höflich" auf die Osers zugegangen sei, sich aber eine Abfuhr nach der anderen eingehandelt habe. Letztlich habe man gar keine andere Wahl gehabt, als tätig zu werden: "Schließlich ist das unser Grundstück, und wir wollen bauen". Bis Ende des Jahres soll der Kindergarten fertig sein, derzeit läuft das Genehmigungsverfahren.

Ob der Zeitplan einzuhalten ist, könnte auch an den Nachbarn liegen. Peter Oser überlegt sich derzeit noch einen Einspruch gegen das Baugesuch, auch weil die Stadt eine Mauer auf die Grundstücksgrenze als Abschottung zu den beiden Hunden hochziehen wolle. Aber beispielsweise auch, weil nebenan noch seine Erdbeerpflanzen stünden - er aber nicht mehr aufs Grundstück darf. Dabei, so beteuert er, "habe ich gar nichts gegen den Kindergarten". Im Rathaus sieht man die Widerspruchsdrohung gelassen. Aufschiebende Wirkung habe ein Einspruch gegen ein kommunales Bauvorhaben ohnehin nicht.