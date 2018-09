So soll der Erweiterungsbau, der an den nördlichen Flügel des Schulgebäudes angefügt wird, aussehen.

Neckarbischofsheim. (kel) Exakt 50 Jahre und fünf Monate nach dem ersten Spatenstich für das Adolf-Schmitthenner-Gymnasium steht der größte städtische Gebäudekomplex vor einem weitreichenden Ausbau: 1000 Quadratmeter zusätzliche Fläche, neue Klassenzimmer und Fachräume, eine Cafeteria für die Lehrer, ein Behindertenaufzug, neue Lehrmittelräume, modernisierte Toiletten - all das steht auf dem Programm, wenn voraussichtlich in den nächsten Pfingstferien mit dem Umbau begonnen wird. Wenn man dann eventuell im September 2018 fertig ist, soll das Gymnasium für bis zu 1100 Schüler gerüstet sein.

Ob es nun am G9-Angebot liegt, am breiten Profil mit vielen Arbeitsgemeinschaften, an der Schulleitung oder am über Jahrzehnte gefestigten guten Ruf der höheren Lehranstalt - jedenfalls bricht das ASG beinahe jährlich die eigenen Rekorde bei der Schülerzahl. 875 Pennäler zählt man derzeit, unterrichtet von rund 80 Lehrern. In wenigen Jahren rechnet Schulleiter Harald Frommknecht mit mindestens 1000 Schülern und dann 100 Lehrern. Bei den Schülerzahlen bewege man sich in einem "stabilen Trend" mit fünf Eingangsklassen, sagt der Direktor der RNZ: "Deshalb passt die Ausbaugröße zum Bedarf". Seit Jahren arbeitet man unter beengten Verhältnisse, lagert Klassen in benachbarte Gebäude aus, die früher Grundschule und Landwirtschaftsschule beherbergten. Und diese wird man auch benötigen, wenn die Erweiterung vollzogen ist, erklärte Frommknecht. Mehr noch: "Wir brauchen das Grundschulgebäude komplett". Sollten die Schülerzahl wider den Erwartungen längerfristig doch zurück gehen, dann werde man sich wieder auf den Kernbereich, also das eigentliche ASG-Gebäude, zurück ziehen.

Beim Anbau schwebt Planer Martin Oszter vom Sinsheimer Architekturbüro O2R "so etwas wie ein Institutsgebäude" vor - sprich: klare Linien ohne Schnörkel, einfache Gliederung, weiße Fassade. Entstehen soll der teilweise auf Stelzen stehende Trakt im Anschluss an den nördlichen Flügel des Altbaus und damit auf Teilen des bisherigen Schulhofs. Damit verschwindet der überdachte Gang zur Turnhalle und muss der hintere Eingang umgekrempelt werden. Im Neubau werden vor allem die Fachräume untergebracht, während die bisherigen Bilologie-, Chemie- und Physik-Räume zu Klassenzimmern werden. Gleichzeitig werden auch der Hausmeister- und der Sekretariatsbereich umgestaltet und das Lehrerzimmer vergrößert. Beseitigt werden soll auch der Missstand der "extrem viel zu wenig Toiletten" (Oszter).

Die Planung in ihrer Funktionalität und Optik fand am Dienstagabend das Gefallen des Gemeinderats. Mehr bekümmerte das Gremium indes die Finanzierung: 2,5 Millionen Euro hat O2R für den Neubau geschätzt, knapp eine weitere Million dürften die Sanierungen im Bestand kosten, hinzu kommt die Ausstattung der Klassen- und Fachräume. Bürgermeisterin Tanja Grether und Bauamtsleiter Jürgen Böhm rechnen mit hohen Zuschussquoten aus der Schulbauförderung und dem Ausgleichsstock für finanzschwache Kommunen: Etwa 70 Prozent der Kosten könnten so auf die Rechnung des Landes gehen. Nach der Detailplanung sollen im Spätjahr die Zuschussanträge gestellt werden, dann wird man es genauer wissen.

Die Planungen und Ausgaben für die Schule und ihr Umfeld werden damit aber noch kein Ende haben: Auch der Klassenzimmertrakt im südlichen Flügel hätte eine Auffrischung nötig, wurde mit Blick auf den Zustand der Türen und Sanitäranlagen konstatiert. Und dann steht ja auch noch ein Hallenbau an: Ein Mehrzweckgebäude könnte nicht nur Sportstätte für Vereine und Gymnasium sein, sondern auch die Funktion einer Stadthalle übernehmen. Auch darüber wird voraussichtlich in den nächsten Monaten zu reden sein.