Neckarbischofsheim. "Man wird sehen, dass man nichts sieht", beschrieb Dr. Rainer Köthe das Phänomen: Am Vormittag des kommenden Freitag findet eine Sonnenfinsternis statt, bei der sich von Süddeutschland aus gesehen die Sonne zu etwa 70 Prozent vom vorbeiziehenden Mond verdunkelt. Aus diesem Anlass bietet der Neckarbischofsheimer Bücherei-Förderverein ISbN eine Beobachtungsrunde und einen Vortrag mit dem Naturwissenschaftler Köthe an.

Zu beiden Veranstaltungen sind alle Interessierten eingeladen. Bei gutem Wetter (Sonne ist wenigstens einigermaßen sichtbar) ist gegen 10.20 Uhr Treffpunkt im Schlosspark beim Alten Schloss. Die maximale Bedeckung wird gegen 10.40 Uhr erwartet. Dr. Rainer Köthe wird einige Informationen zum Ablauf des Vorgangs beisteuern.

Spezialbrillen zum Schutz gegen die Sonnenstrahlung werden gestellt. Denn mit bloßem Auge sollte man tunlichst nicht in die Sonne schauen, und auf keinen Fall mit ungeschützten Ferngläsern oder Fernrohren: Das führt zu sofortiger dauerhafter Erblindung, weil die Linsen wie Brenngläser wirken und die Netzhaut im Auge zerstören.

Während die Beobachtungsrunde nur bei ausreichender Sonnensicht veranstaltet wird (Aktuelles dazu am 20. Februar auf www.isbn-nbh.de), hält Dr. Köthe auf jeden Fall am gleichen Abend um 19 Uhr einen Vortrag zum Thema Finsternisse, bei der er auch auf die Mondfinsternis am 28. September 2015 eingehen wird.

Der Vortrag wird mit vielen Bildern und Videos darstellen, wie Finsternisse zustande kommen, wie Menschen früherer Zeiten sie empfunden haben, dass Sonnenfinsternisse bisweilen sogar den Gang der Geschichte beeinflusst haben, wie die Tierwelt auf totale Finsternisse reagiert und welche Rolle Finsternisse in Mythen, aber auch in der Astronomie spielten.

Info: Der Vortrag findet im Sitzungssaal des Alten Rathauses statt. Der Eintritt ist frei, der Verein bittet aber um Spenden, die der Stadtbücherei zugute kommen.