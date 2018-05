Von Sabine Hebbelmann

Neckarbischofsheim. Tonias Augen waren voller Eiter und die Ohren so entzündet, dass sie weder sehen noch hören konnte. Die Russische Terrierhündin hauste mit einem Artgenossen, einem Papagei und 44 Yorkshire Terriern in einem Wohnhaus in Neckarbischofsheim-Helmhof.

Hintergrund Tiersammel-Sucht ist Ausdruck einer psychischen Störung Michael Sehr von der Tierrettung Rhein-Neckar erinnert sich an einen Fall in Edingen-Neckarhausen im Mai 2014: "Zwischen Kot, Urin und Müll lagen mehrere verendete Hunde, es stank bestialisch." Die sieben noch lebenden Bernhardiner und Berner Sennenhunde waren in erbärmlichem Zustand und teilweise völlig [+] Lesen Sie mehr Tiersammel-Sucht ist Ausdruck einer psychischen Störung Michael Sehr von der Tierrettung Rhein-Neckar erinnert sich an einen Fall in Edingen-Neckarhausen im Mai 2014: "Zwischen Kot, Urin und Müll lagen mehrere verendete Hunde, es stank bestialisch." Die sieben noch lebenden Bernhardiner und Berner Sennenhunde waren in erbärmlichem Zustand und teilweise völlig abgemagert. Die "Tier-Messies" sind oft selber hilflos und erkennen kaum, wie schlechtes den Tieren geht. "Was jahrelang einseitig als Tierschutzfall beschrieben wurde, erhält eine zweite Dimension – die Seite des psychisch kranken Menschen“, heißt es in einer Information des Deutschen Tierschutzbundes (TB). Der TB weist darauf hin, dass die Tiersammel-Sucht ("Animal Hoarding“) Ausdruck einer psychischen Störung ist. "Die Menschen sind behandlungsbedürftig. Eine professionelle Therapie ist notwendig, damit nach einer Beschlagnahmung der Tiere das Sammeln nicht von vorne beginnt", erklärt eine Sprecherin. Tierärztin Tina Susanne Sperlin hat das "Animal Hoarding" in ihrer Doktorarbeit untersucht. Sie untersuchte 625 den Veterinärämtern gemeldete Fälle. In über der Hälfte sind Katzen betroffen, gefolgt von Hunden und kleinen Heimtieren. Insgesamt ging es um mehr als 50.000 Tiere. Die Dauer der Fallbearbeitung betrug durchschnittlich drei Jahre, der längste dauerte 30 Jahre. Besonders Frauen über 45 Jahre seien betroffen. Sperlin unterscheidet vier Tierhorter-Typen: den übertriebenen Pfleger, für den Tiere einen besonderen Stellenwert haben, den Retter, der Tiere aufnehmen als Mission versteht, den Züchter, der keine Tiere mehr verkauft und den Überblick über seine Bestände verloren hat und den Ausbeuter, der die Tiere zum Angeben und zur Selbstbestätigung braucht. Viele Betroffene sind nicht berufstätig und versuchen, die Tierhaltung als Erwerbstätigkeit zu nutzen. Die Forderungen der Untersuchung lauten: Behörden müssten leichteren und schnelleren Zugang zu beanstandeten Tierhaltungen bekommen, ein zentrales Register sollte für besseren Informationsfluss zwischen den Behörden sorgen, die betroffenen Tierheime müssten finanziell schneller und zuverlässiger unterstützt und die erkrankten Tierhalter psychologisch betreut werden. Zudem wird auf das Fehlen konkreter gesetzlicher Regelungen für das Halten, Züchten und Handeln aller Tierarten hingewiesen. (heb)

Fotos dokumentieren: Das Fell der Tiere war verfilzt und teilweise voller Kot, die Krallen so lang, dass sie sich ringelten und einige Tiere gar nicht mehr laufen konnten.

Bei einer Kontrolle am 22. März ordnete das zuständige Veterinäramt die sofortige Fortnahme an. Die Hunde waren laut Auskunft der zuständigen Mitarbeiterin des Veterinäramts "stark vernachlässigt sowie verhaltensauffällig und aufgrund ihres schlechten Zustands erheblichen Leiden ausgesetzt".

Die Besitzer der Hunde, ein älteres Ehepaar, hatten früher eine ordnungsgemäß gemeldete Hundezucht betrieben.

Obwohl sie damit offensichtlich längst überfordert waren, wollten sie sich nicht von ihren Hunden trennen. Die Frau hing so sehr an den Tieren, dass ein Seelsorger gerufen werden musste.

Die Besitzer hatten die Tiere am 1. April an das Veterinäramt übereignet, das sie wiederum an verschiedene Tierheime in der Region übereignete. Fünf Hunde kamen sofort in die Tierklinik.

Da ein konkreter Verdacht auf Verstoß gegen Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes vorliegt, wird das Veterinäramt den Fall an die Staatsanwaltschaft weiterreichen.

Warum die katastrophalen Haltungsbedingungen nicht schon früher beanstandet wurden, ist für die Mitglieder des Tierschutzvereins Sinsheim kaum nachzuvollziehen.

Sie machen darauf aufmerksam, dass bei jedem Wurf ein Zuchtwart zur "Abnahme" kam und dass der letzte Wurf im September 2015 noch nicht so weit zurückliegt.

Im Haus habe es furchtbar gestunken, berichten sie. "Zwanzig Hunde befanden sich unter dem Dachboden, immer zwei bis vier Hunde eingesperrt in kleinen Pferchen, manche nicht größer als zwei Mal zwei Meter. Sie mussten in ihrem Kot und Urin sitzen. Der Gestank war unerträglich. Die restlichen 24 ,Yorkies’ waren im ,Wohnzimmer’. Die beiden Russischen Terrier, ebenfalls in einem verwahrlosen Zustand, befanden sich draußen im Hof."

Wie man sich denken kann, hatten die Tierheimmitarbeiter alle Hände voll zu tun. Sie haben alle Hunde einzeln untersucht, das Fell geschnitten und von Kot befreit sowie die Krallen gestutzt.

Bei allen älteren Yorkshire Terrier-Hündinnen mussten Mammatumore entfernt und bei den älteren Hunden fast alle Zähne gezogen werden.

Zwölf Yorkshireterrier hat der Verein Yorkshire-Hilfe spontan aufgenommen. Sie befinden sich auf Pflegeplätzen, wo sie gepäppelt werden.

Weitere Yorkshire Terrier sind bei Mitarbeitern des Tierheims und ehrenamtlichen Helfern untergebracht. Wie Tierheimleiterin Gaby Strobel-Maus versichert, sind die "Yorkies" jetzt wieder munter.

"Ein Teil der Hunde hat schon ein Zuhause, die anderen warten nun sehnsüchtig auf liebe Menschen, die ihnen noch ein schönes Leben geben", sagt Strobel-Maus.

Und auch Tonia geht es deutlich besser. In Narkose wurden ihre Ohren gespült, und sie kann nun wieder sehen und hören. Auch sie hat bereits ein neues Domizil gefunden.

Info: Angesichts der personellen und auch finanziellen Herausforderung hat der Sinsheimer Tierschutzverein als Träger des Tierheims eine Spendenaktion gestartet. Um Spenden gebeten wird unter dem Kennwort "Hilfe für Yorkies" auf das Konto bei der Sparkasse Kraichgau (DE84 6635 0036 0021 0205 40).