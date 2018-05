Neckarbischofsheim. (cba) Bei der Neubebauung des Stadthallenareals wurde bei der Planung ein wichtiges Element ausradiert: Das Bürgerzentrum mit Kindergarten, Tagespflege und Ladengeschäft soll ohne Bürgersaal auskommen. "Wir brauchen mehr Platz für Kinder", erklärte Bürgermeisterin Tanja Grether. Sowohl für den Kindergarten als auch für die Tagespflege werde zusätzlicher Raum benötigt. Weg vom Planungstisch ist der Mehrzweckraum dennoch nicht. Stattdessen soll die Versammlungsstätte für Infoveranstaltungen, kommunale Feste oder Vereinsfeiern im Schulzentrum untergebracht werden, wo eine neue Mehrzweckhalle angedacht, jedoch auch noch ferne Zukunftsmusik ist.

Die Planungen für den Kindergarten im Bürgerzentrum gingen bislang von 780 Quadratmeter aus. "Doch die Kinderzahlen sind tendenziell steigend", so Tanja Grether. Neue Planentwürfe werden vom Architekturbüro Martin Oszter aus Sinsheim gerade erstellt und gehen von acht Gruppen aus. Auch die Tagespflege wurde beim Plan-Update aufgestockt und soll für etwa 20 Personen dimensioniert sein (erste Entwürfe gingen von bis zu 16 Personen aus) - eine Antwort auf den demografischen Wandel und auf ökonomische Erfahrungen.

"Nach den Bedarfszahlen des Diakonischen Werkes ist eine Tagespflegeeinrichtung erst ab einer Betreuungszahl von 18 Personen wirtschaftlich rentabel", so Pfarrer Steffen Haselbach, Vorsitzender der Sozialstation Flinsbach. Für das Ladengeschäft gibt es offenbar einen Interessenten. Investor Lothar Bauer aus Sinsheim hat eine renommierte Metzgerei an der Hand, die eine Filiale eröffnen will. Bauherr des Kindergartens ist die Stadt - eine Voraussetzung, um in den Genuss von staatlichen Fördergeldern zu kommen. Der Bau der Mehrzweckhalle ist zwar Teil des Stadtentwicklungskonzeptes, jedoch keine Maßnahme, die mit dem Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt", das bei der Sanierung des Ortskerns greift, unterstützt wird.