Von Günther Keller

Neckarbischofsheim. 55 Cent. So viel kostete gestern in Kraichgauer Discountern ein Liter Milch und war damit so billig wie seit Jahren nicht. "Früher", so erinnert sich Helmut Hauck, "früher bezahlte man für einen Liter Milch so viel wie für einen Liter Benzin". Der Neckarbischofsheimer Landwirt gehört zu 80 000 Milchbauern in Deutschland, die mit Sorge einen drastischen Preisverfall verfolgen. Seit 2014 ist die Auszahlung, die sie von den Molkereien erhalten, um mehr als zehn Cent pro Liter Rohmilch gefallen. Inzwischen geht bei vielen Milcherzeugern die blanke Existenzangst um.

Hintergrund Der Bauer: Derzeit etwa die Hälfte des Verkaufspreises bekommen die Bauern. Aber sie haben nicht nur jede Menge Arbeit, sondern auch Kosten: Futter für die Kühe, Strom für die Kühlung der Milch und für die Melkmaschinen, Benzin für die Traktoren. Der Milchwagen: Bei Bauer Hauck kommt alle zwei Tag das Milchauto der Raiffeisen-Zentralgenossenschaft und [+] Lesen Sie mehr Der Bauer: Derzeit etwa die Hälfte des Verkaufspreises bekommen die Bauern. Aber sie haben nicht nur jede Menge Arbeit, sondern auch Kosten: Futter für die Kühe, Strom für die Kühlung der Milch und für die Melkmaschinen, Benzin für die Traktoren. Der Milchwagen: Bei Bauer Hauck kommt alle zwei Tag das Milchauto der Raiffeisen-Zentralgenossenschaft und bringt die Milch zur Molkerei Campina, die größte Molkereigenossenschaft der Welt. Die Logistik schlägt mit etwa zwei Cent pro Liter zu Buche. Die Molkerei: Sie macht die frische Milch haltbar, etwa indem sie sie erhitzt, um Keime abzutöten und damit die Haltbarkeit zu erhöhen. Etwa acht Cent pro Liter Milch sind hierfür veranschlagt. Die Verpackung: Die Milch kommt in Flaschen oder Pappkartons. Die werden wiederum von bestimmten Firmen hergestellt - das kostet etwa acht Cent pro Liter, darunter 1,6 Cent für die Entsorgung durch den Grünen Punkt. Die Supermärkte: Von den Molkereien geht die Milch über große Verteilzentren zu den Händlern, überwiegend in Supermärkte. Die Handelsspanne des Lebensmitteleinzelhandels beträgt 6,3 Cent pro Liter, errechnete das Institut für Enährungswirtschaft (ife). Steuer: Natürlich ist Mehrwertsteuer fällig. Für einen Liter Milch sind dies etwa vier Cent. Für allgemeine Verwaltungskosten wird außerdem mit 0,5 Cent kalkuliert. (kel)

Eigentlich könnte der Landwirtschaftsmeister von der Heidäckersiedlung noch zufrieden sein: Er bekommt einen Cent mehr über dem Basispreis, weil er der Campina-Molkerei für deren Spitzenprodukt "Landliebe" garantiert gentechnikfreie Milch von hoher Qualität liefert. Aber auch 28,8 Cent pro Kilo machen die Milch für den Bauern nicht fett. Helmut Hauck hat nachgerechnet: Bei 52 Kühen und einem Arbeitseinsatz von 3500 Stunden pro Jahr kommt er nicht einmal auf den gesetzlichen Mindestlohn. Wäre die Milch nur zehn Cent teurer und würde diese Mehreinnahme an den Erzeuger fließen, "dann kann man davon leben", sagt der 59-Jährige.

Wie Hauck geht es auch den anderen Milchproduzenten im Land. Im Kraichgau sind ohnehin nur noch eine Handvoll Kollegen übrig geblieben, die sich auf die Milchwirtschaft konzentrieren, und auch beim Neckarbischofsheimer wird es allmählich enger: Denn wer sich nicht auf ein Wachstum mit 200 und mehr Kühen im Stall und auf robotergestützte Melktechnik einlassen will oder kann, wird auf Dauer wohl den kürzeren ziehen. In den Heidäckern hatte man vor 15 Jahren eine damals hochmoderne Melkanlage mit zwölf Stationen aufgebaut. Das reicht bisher noch. Aber eine grundlegende Modernisierung würde richtig viel Geld kosten, den der Milchverkauf nicht einbringt.

"Die Situation ist mehr als bedrohlich", sagt der Präsident des Bundesverbands Deutscher Milchviehhalter, Romuald Schaber. Jeder wisse, dass bei bei den derzeitigen Milch-Preisen die Kosten nicht einmal annähernd gedeckt werden könnten. Schaber fordert ein vorübergehendes Verbot der Überproduktion durch die Europäische Union sowie einen Mindestpreis von 40 Cent. Europa sieht sich nämlich derzeit erneut einer Milchschwemme wie in den 70-er Jahren gegenüber - hervorgerufen durch den Fall der Milchquoten im Frühjahr und den Handelsbeschränkungen mit Russland. Nächste Woche soll das Thema bei einem EU-Agrarministertreffen erörtert werden.

Dass fehlende Milchquoten für den Preisverfall verantwortlich sein sollen, mag der Praktiker vor Ort nicht so recht glauben: "Die Bauern", so sagt Helmut Hauck, "können gar nicht so schnell die Milcherzeugung nach oben und unten schrauben". Er führt das Preis-Dilemma vor allem auf den Kampf der Discounter um Marktanteile zurück: "Und der Verbraucher guckt halt auf den Verkaufspreis". Die Hoffnung, dass die Masse der Konsumenten irgendwann umdenkt und vor allem auf Qualität achtet, hat Hauck schon fast aufgegeben: "Dabei ist doch der Anteil für Nahrung bei den Lebenshaltungskosten permanent rückläufig."

In der eigenen betriebswirtschaftlichen Kalkulation ist für Bauer Hauck allmählich das Ende der Fahnenstange erreicht. "Wir können eigentlich nur noch bei den Tieren ansetzen", meint er. Das hieße dann: noch intensiver melken, billigeres Futter, weniger Gras und Heu". Und genau das will er nicht.