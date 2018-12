Waibstadt. (aj) Ihre Kinder- und Jugendarbeit gefährdet sehen die Kraichgau Biker, weil das bisher für Rennveranstaltungen genutzte Gelände oberhalb des Hallen-Freibades nicht mehr im vollem Umfang zur Verfügung stehen soll. Die Naturschutzbehörde des Rhein-Neckar-Kreises hat dem Verein untersagt, den mit Bäumen und Sträuchern bewachsenen Teil, der etwa ein Drittel seines derzeitigen Geländes ausmacht, für das Training und Radsportveranstaltung zu nutzen. Das Areal gilt als ökologisch wertvoll, hat inzwischen den Status eines Biotops. Jetzt geht es um die Frage, ob sich ein Ausweichgelände für die radelnden Motocrosser finden lässt.

Damit beschäftigte sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung intensiv. Wie Bürgermeister Joachim Locher erläuterte, fragte der Verein bei der Stadt nach einem Ersatzgelände nach. Für Veranstaltungen spielt dabei auch die Infrastruktur wie Strom, Wasser, Umkleide- und Duschmöglichkeiten eine Rolle. Wie Locher mitteilte, dürfe das jetzige Gehölz unterhalb des "Daisbacher Bergs" wegen der Brutzeit nicht mehr benutzt werden. Das Gelände dürfe auch in der Zukunft nicht mehr für Rennen genutzt werden.

Das ins Auge gefasste Grundstück in der Humboldtstraße, besser bekannt als Waldfläche, dürfte nach Aussage der Naturschutzbehörde auch Probleme bereiten. Wie Bauamtsleiter Adam Jäger informierte, habe die Naturschutzbehörde aufgrund einer Anfrage der Verwaltung mitgeteilt, dass die Grundstücke derzeit nicht als Biotope kartiert wurden. Allerdings wurde darauf hingewiesen, dass die Biotopkartierung über 13 Jahre alt ist und sich in der Zwischenzeit Biotope auf den Grundstücken entwickelt haben könnten.

Die Verwaltung schlug vor, dass der Verein die Rennstrecke weiter auf die angrenzenden Feldwege ausdehnen sollte, wobei sicherlich die Strecke nicht mehr so reizvoll wäre wie bisher. Die Stadt habe keine Flächen für eine andere Rennstrecke anzubieten, wo die vom Verein gewünschte Infrastruktur vorhanden wäre, sagte Jäger.

Das Gros des Gemeinderatsgremiums zeigte sich verwundert darüber, dass erst jetzt nach mehr als zehn Jahren die Naturschutzbehörde Probleme beim Benutzen des "Wäldchens" sieht. Nach Meinung von Rüdiger Kaufmann übertreibe das Amt die Sache. "Der Gemeinderat kann nicht einfach sagen, dass wir das Rennen zulassen", warf Kurt Lenz ein. Der jetzige Bereich biete sich hinsichtlich der Infrastruktur geradezu an, andere Flächen könne die Stadt nicht anbieten, so Lenz. Kein Verständnis für die Entscheidung der Naturschutzbehörde hat Winfried Glasbrenner. Seiner Meinung nach können Biotope durch eine Bebauungsplanänderung entfernt werden, allerdings bräuchte man dann eine Ausgleichsfläche und die sollten die Kraichgau-Biker nachweisen. So einfach sei dies nicht, widersprach allerdings Gerhard Rieser.

Nach ausgiebiger Diskussion schloss sich der Gemeinderat dem Vorschlag von Rüdiger Kaufmann an, dass Bürgermeister Locher sich mit dem Landschaftserhaltungsverband des Rhein-Neckar-Kreises in Verbindung setzen soll. Dabei soll er auch die Möglichkeit einer Ausgleichsfläche ansprechen. Außerdem soll er mit der Unteren Naturschutzbehörde das Gelände oberhalb der Humboldtstraße besichtigen und abklären, ob man dieses Gelände eventuell für Trainings- und Veranstaltungszwecke verwenden dürfte. Die Kraichgau-Biker selbst sollen auch nach Lösungen suchen und Vorschläge machen.