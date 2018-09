Von Christiane Barth

Eschelbronn. Bereits im November letzten Jahres war der Abriss des Streib-Gebäudes in der Ortsmitte anvisiert gewesen. Jetzt, vier Monate später, wird die Industrieruine, die ein Jahrzehnt lang leer stand und 50 Jahre lang das Ortsbild Eschelbronns prägte, die jedoch zusehends verfiel und schließlich das Ortsbild beeinträchtigte, systematisch zurückgebaut.

Letzte Woche nun legte die Firma "SER Sanierung im Erd- und Rückbau" aus Heilbronn los. Die "Entkernung" des Gebäudes ist in vollem Gang, Decken, Türen und Fensterrahmen türmen sich vor den einstigen Ausstellungs- und Fertigungsräumen des Möbelhauses hoch auf.

Nächste Woche soll schließlich der Abrissbagger anrücken, so Bürgermeister Florian Baldauf.

Schneller mit der Entkernung als geplant sei die Firma voran gekommen, so dass Ende März, Anfang April mit dem Abschluss der Arbeiten gerechnet werden könne, meint Baldauf.

Halbseitig gesperrt werden soll die Straße vermutlich nächste Woche, solange der Bagger am Werk ist. Das Gesteinsmaterial soll anschließend geschreddert und zum Verfüllen der Baugruben verwendet werden. Mit dem Aufbringen einer abschließenden Schotterschicht wird das rund 1400 Quadratmeter große Gelände eben und baureif gemacht.

Was danach mit dem Grund und Boden geschehen soll, steht noch nicht fest. Bisheriger Eigentümer des Areals in der Ortsmitte war die Firma Möbel-Streib GmbH & Co. KG. Gekauft hat es Ende letzten Jahres die Gemeinde, nachdem sie vor drei Jahren eine Veränderungssperre auf das Grundstück gelegt und damit erste Verkaufsabsichten des Möbelhauses durchkreuzt hatte. Da das Grundstück an zentraler Stelle im Ort liegt, wollte die Gemeinde die Möglichkeit haben zu steuern, was später damit geschehen soll.

Der "Zwischenerwerb" und der Abriss werden zu 40 Prozent vom Land gefördert, denn der Streib-Erwerb und der Abriss wurden als zentrale kommunale Maßnahme im letzten Jahr in das Förderprogramm "Entwicklungsprogramm ländlicher Raum" (ELR) aufgenommen.

Ideen, was nach der Baureifmachung mit dem Gelände geschehen soll, gebe es schon, so Florian Baldauf zum weiteren Vorgehen. Konkret werden wolle man jedoch erst, "wenn das Gelände brach da liegt". Eine Bürgerveranstaltung zum "Brainsorming" sei geplant, bei der man die Eschelbronner für die künftigen Planungen mit ins Boot nehmen wolle. Ein Termin für diese Veranstaltung stehe jedoch noch nicht fest.