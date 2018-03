Wäre das auf die Spitze getrieben? Mit bunten Lamellen wie hier am Marrahaus in Heilbronn könnte auch die Parkhausfassade gestaltet werden. Einig sind sich die Eppinger Gemeinderäte aber noch nicht. Foto: Guzy

Von Armin Guzy

Eppingen. Nackig? Im knappen Zweiteiler? Die Blöße mit rankendem Grün bedeckt? Oder doch besser im hochgeschlossenen Edellook, streng und blickdicht? Die Diskussion im Gemeinderat um die Gestaltung der Parkhausfassade hatte am Dienstag Anklänge an die Planung einer Modenschau. Einig darüber, in welchem Outfit sich die derzeit noch im Embryonalstadium verharrende, spätere Riesin in einmal präsentieren soll, wurden sich Gemeinderäte und Verwaltungsspitze allerdings auch nach mehr als eineinhalbstündiger Debatte und einer Sitzungsunterbrechung nicht. Die (Ver-)Kleidungsfrage ist nun erst mal vertagt.

Hintergrund der frühen Diskussion um die Fassadengestaltung - noch ist ja kein einziger Spatenstich für den eigentlichen Bau des Parkhauses in der Wilhelmstraße getan - ist die Statikplanungen der ausführenden Firma DIP (Deutsche Industrie- und Parkhaus GmbH). Die Länge des Bauwerks wurde zwar mit Beschluss in derselben Sitzung um dreieinhalb auf rund 77 Metern verkleinert - was drei Stellplätze kosten wird, dafür aber die Einfahrt übersichtlicher macht -, es bleibt aber eine mächtige, neun Meter aufragende Erscheinung. Das Parkhaus sei ein Tor in die Stadt, wie ein Bahnhof, sagte Architekt Karl Haag vom Stuttgarter Planungsbüro Wick+Partner, der dem Erscheinungsbild daher auch große Bedeutung beimisst.

Weil genau das auch die Stadträte tun, die Gestaltungsvorschläge der Verwaltung aber sehr kurzfristig in Umlauf gebracht wurden, sahen sich nun viele im Gremium außerstande, eine schnelle Entscheidung zu einem von allen als sehr wichtig eingestuftes Thema zu fällen. "Das geht mit zu schnell", bekannte Theo Antritter (SPD). Er war nicht der einzige, der die "dürftige" Variantenauswahl in der Beschlussvorlage kritisierte.

Der Favorit der Verwaltung wurde immerhin deutlich: verdrehbare bunte oder dezente Stahl-Lamellen wie beim Marrahaus in Heilbronn. Damit ergäbe sich ein großer Gestaltungsspielraum, der auch freie Bereiche ermögliche und viel Licht in das Bauwerk lasse. Weitere von der Verwaltung vorgeschlagene Varianten sind Verkleidungen mit Streckmetallplatten oder gewellten Lochblechen. Die genauen Kosten sind noch unklar; bei der Streckmetallvariante lägen sie etwa bei 125.000 Euro (netto), Lamellen dürften deutlich teurer sein.

Die DIP hatte den Bauauftrag ohne die Fassadengestaltung erhalten, errichtet also lediglich eine nackte Konstruktion aus Stahlträgern mit Zwischendecken aus Beton und halbhohen Absturzsicherungen auf allen Ebenen. Hartmut Kächele (SPD) machte keinen Hehl daraus, dass er mit genau dieser schmucklosen Optik schon zufrieden wäre: "Für mich ist das nichts anderes als ein Autoregal - und die Autos darf man auch zeigen!" Er wolle keine geschlossene, dunkle Bauweise nach dem "Modell Hasenkasten", sonst entstehe eine 80 Meter lange Schlucht, sagte er.

"Wir sind hier nicht im Industriegebiet", favorisierte hingegen Herbert Meixner (CDU) eine eher geschlossene, wenngleich lichtdurchlässige Gestaltung, während Peter Wieser (Grüne) sich eine lediglich halbhohe Verkleidung vorstellen kann - wenn möglich, begrünt -, die Wirkung aber erst mal an einem Computermodell sehen möchte. Lamellen hält er, anders als Carmen Probst (CDU), für "zu dick aufgetragen". Giselbert Seitz (SPD) brachte eine Gestaltung mit viel Glas ins Spiel - und Anton Varga (CDU) den Sicherheitsaspekt: "Wenn man von außen nicht reinschauen kann, ist das ein geschlossener Raum, in dem alles möglich ist", warnte er. Nach langer Debatte brachte schließlich Brigitte Hilker (Grüne) die Stimmungslage im Gemeinderat auf den Punkt: "Wir sind alle nicht so recht zufrieden!"

Nach einer Sitzungsunterbrechung und eingehender Beratung unterbreitete die Verwaltung schließlich folgenden, am Ende einstimmig angenommenen Vorschlag: Die DIP erhält den Auftrag, ein Montagegrundgerüst einzuplanen, das sämtliche Varianten tragen könnte. So entsteht beim Bau keine Verzögerung, und über die genaue Gestaltung kann weiter diskutiert werden. "Wir waren der Meinung, eine vernünftige Auswahl vorgelegt zu haben", bekannte Bürgermeister Peter Thalmann, "nun wissen wir, dass wir tiefer einsteigen müssen."