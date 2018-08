Von Christiane Barth

Sinsheim-Steinsfurt. Pralle Melonen, süß, saftig und schmackhaft, als wären sie in der warmen Mittelmeersonne gereift. Doch sie wachsen neben der Elsenz in Steinsfurt. Zehn Tonnen Wassermelonen erntet Simon Gamperling dieses Jahr, so viel gibt das Hektar Anbaufläche "Im Brühl" gut her - wohlgemerkt biozertifiziert und in Demeterqualität. Seine Devise: "Ich will niemanden belasten, auch nicht den Boden".

Reichlich Idealismus investierte der heute 30-Jährige vor fünf Jahren, als er seinen gut bezahlten Job als Industriemechaniker hinschmiss und die damalige Gärtnerei Fortmann übernahm, um Gemüse so anzubauen, dass man "der Natur nicht schadet". Was man als Landwirt wissen muss, brachte er sich alles aus Büchern bei. Den Sportkletterer und Surfer zog es nach draußen. Den ganzen Tag in der Produktionshalle zu stehen, das wollte er nicht sein Leben lang machen. Gärtnern aber lag ihm, das wusste er bereits aus seiner Zeit in der Adersbacher Wohngemeinschaft, wo er das Gemüse vor der Haustür aufpäppelte. Inzwischen ist er "Exklusiv-Lieferant" für Frank Erhardt in Urloffe, Hersteller von Bio- Würzmitteln, der auf den Steinsfurter Meerrettich schwört. "Wir versuchen, so divers wie möglich zu sein", so Simon Gamperling, der in seiner "Elsenztalgärtnerei" inzwischen zwei Mitarbeiterinnen beschäftigt und seit drei Jahren ohne Zusatzjobs im Winter allein vom Bio-Gemüseanbau leben kann. Die ersten beiden Jahre jedoch waren hart. Der Vorbetrieb hatte aus Altersgründen den Kundenstamm minimiert. Außer einem Traktor, einer Beregnungsanlage und dem Land war nichts mehr da. Simon Gamperling quartierte sich in einem Bauwagen direkt auf dem Feld ein und schuftete. Der komplette Verzicht auf synthetische Pflanzenschutzmittel bedeutete erhebliche Mehrarbeit. "Wir sind viel näher an der Pflanze", so Saskia Hof, die 25-jährige Freundin des Jungunternehmers - eine von den beiden Beschäftigten. Auch der wilde Amaranth, der auf dem Feld wächst, darf stehen bleiben.

Der Anbau trägt das Siegel der EG-Biozertifizierung und ist biodynamisch erzeugt, im Demeter-Dachverband organisiert. Die Kooperation mit dem Demeter-Landwirtschaftsbetrieb Thomas Schneider aus Adersbach ist eine einfache Sache, die funktioniert: "Er holt sich das Futter, wir bekommen den Mist zurück", so Simon Gamperling, der mit dem ungünstigen Wetter dieses Jahr zu kämpfen hatte. Die Arbeit auf dem Feld ist noch Handarbeit: "Da können wir die Preise vom Discounter natürlich nicht halten".

Wer mit deutschen Wassermelonen ("keine Hybriden, pure Gesundheit") Handel betreibt, braucht darüber hinaus ein großes Selbstbewusstsein: Wenn sie reif sind, ist der Sommer schon vorbei. Doch auch hier greift der Idealismus des Jungunternehmers, der "Dirks Biokiste" beliefert, ein Naturkost-Lieferservice, der in der gesamten Metropolregion unterwegs ist. Auch der Edeka-Markt Ueltzhöfer in Heilbronn-Sontheim, der Naturkostladen "Löwenzahn" in Neckarbischofsheim sowie Marietta Laub, die das Gemüse auf dem Sinsheimer Wochenmarkt verkauft, gehören zu den Abnehmern. Dieses Jahr hat sich Simon Gamperling ein Gewächshaus geleistet, die Arbeit geht also auch in den Herbstmonaten weiter. Demnächst will er sich ein paar Ziegen holen für die Randbereichspflege. Das Kraut eines abgeernteten Kürbisfeldes bleibt stehen für die Vögel, die darin brüten, Bakterien regen das Bodenleben an, auch zwei Pensionspferde tragen ihren Mist bei. Gesucht wird noch ein Hof oder altes Bauernhaus für Lagerung und Verarbeitung.

Verkauf direkt ab Feld immer samstags zwischen 10 und 12 Uhr. Infos unter 0176-90748146.